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https://ria.ru/20210218/kravchuk-1598001070.html
Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении
Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении
Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему общался с главой самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:35
2021-02-18T14:07
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
леонид кравчук
украина
в мире
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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему общался с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала.На днях Кравчук участвовал по видеосвязи в эфире российского "Первого канала", а через несколько минут к разговору подключили Пушилина. Вокруг этого на Украине разгорелся скандал, многие политики критикуют Кравчука.Экс-президент пояснил, что не предупредили о включении Пушилина."Я вначале задал этот вопрос ведущему &lt;...&gt; он тут же переключился и говорит: "Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину". Ну скажите, чтобы Леонид Макарович — первый президент Украины — испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь &lt;...&gt; поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Кравчук добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. "Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдем на какие-то уступки", — подчеркнул бывший президент.По мнению российского полпреда в контактной группе Бориса Грызлова, разговор Пушилина и Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Он отметил, что Россия готова содействовать такому диалогу.
https://ria.ru/20210217/skandal-1597866898.html
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид кравчук, украина, в мире

Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении

13:35 18.02.2021 (обновлено: 14:07 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Леонид Кравчук
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгений Котенко
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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему общался с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала.
На днях Кравчук участвовал по видеосвязи в эфире российского "Первого канала", а через несколько минут к разговору подключили Пушилина. Вокруг этого на Украине разгорелся скандал, многие политики критикуют Кравчука.
Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 16:07
Выступление Кравчука на российском телеканале обернулось скандалом
Экс-президент пояснил, что не предупредили о включении Пушилина.
"Я вначале задал этот вопрос ведущему <...> он тут же переключился и говорит: "Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину". Ну скажите, чтобы Леонид Макарович — первый президент Украины — испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь <...> поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Кравчук добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. "Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдем на какие-то уступки", — подчеркнул бывший президент.
По мнению российского полпреда в контактной группе Бориса Грызлова, разговор Пушилина и Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Он отметил, что Россия готова содействовать такому диалогу.
Экс-президент Украины Леонид Кравчук - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
14 февраля, 17:02
Кравчук считает, что Россия хочет забрать Донбасс
 
РоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЛеонид КравчукУкраинаВ мире
 
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