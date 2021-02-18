https://ria.ru/20210218/kravchuk-1598001070.html

Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении

Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему общался с главой самопровозглашенной Донецкой... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:35

2021-02-18T13:35

2021-02-18T14:07

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

леонид кравчук

украина

в мире

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КИЕВ, 18 фев — РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу, первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему общался с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Денисом Пушилиным в эфире российского телеканала.На днях Кравчук участвовал по видеосвязи в эфире российского "Первого канала", а через несколько минут к разговору подключили Пушилина. Вокруг этого на Украине разгорелся скандал, многие политики критикуют Кравчука.Экс-президент пояснил, что не предупредили о включении Пушилина."Я вначале задал этот вопрос ведущему <...> он тут же переключился и говорит: "Я даю вам возможность задать этот вопрос Пушилину". Ну скажите, чтобы Леонид Макарович — первый президент Украины — испугался Пушилина и убежал с телеканала или отключился, в России сказали бы, что он не имеет позиции, не имеет реальных полномочий, что он всего боится. Поэтому я скажу, что я никого не боюсь <...> поэтому я буду общаться со всеми, отстаивая национальные стратегические интересы Украины", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Кравчук добавил, что видит своей задачей разъяснение позиции Украины по урегулированию конфликта в Донбассе. "Дело не в том, с кем я говорю, а в том, что я говорю. Выступая на российских телеканалах или любых других, я постоянно и системно говорю о государственной национальной позиции Украины, что мы не пойдем на какие-то уступки", — подчеркнул бывший президент.По мнению российского полпреда в контактной группе Бориса Грызлова, разговор Пушилина и Кравчука подтвердил, что политический диалог между Украиной и Донбассом возможен при наличии политической воли. Он отметил, что Россия готова содействовать такому диалогу.

https://ria.ru/20210217/skandal-1597866898.html

https://ria.ru/20210214/kravchuk-1597435807.html

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донецкая народная республика

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, леонид кравчук, украина, в мире