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https://ria.ru/20210218/kovid-1597900937.html
У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем
Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T03:05
2021-02-18T03:05
наука
коронавирус covid-19
здоровье
великобритания
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Авторы считают эти проблемы следствием коронавирусной инфекции. Результаты опубликованы в журнале European Heart Journal.Многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, особенно с его тяжелой формой, во время критической фазы болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, имеют повышенный уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь когда артерия заблокирована или есть воспаление. Медики считают этот белок маркером повреждения сердца. Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек, которые до июня 2020 года проходили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии шести больниц неотложной помощи в Лондоне и у которых во время лечения был зафиксирован высокий уровень тропонина.Примерно через месяц после выписки у половины из них с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи выявили серьезные повреждения сердца, включающие: воспаление мышц — миокардит, рубцевание или гибель ткани — инфаркт, ограниченное кровоснабжение — ишемию, или комбинацию всех трех. Наиболее частой формой сердечных травм, имевшей место у 80 пациентов, что составляет 54 процента, были рубцы или повреждения сердечной мышцы, однако, не настолько сильные, чтобы помешать работе сердца. Результаты МРТ сравнивали с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами."Мы обнаружили свидетельства высокой частоты травм сердечной мышцы, которые можно было увидеть на снимках через месяц или два после выписки. Хотя часть из них, возможно, существовала и ранее, сканирование МРТ показывает, что некоторые были новыми и, вероятно, вызваны COVID-19, — приводятся в пресс-релизе Европейского кардиологического общества слова руководителя исследования Марианны Фонтана (Marianna Fontana), профессора кардиологии Университетского колледжа Лондона. — Важно отметить, что характер повреждения сердца был различным, что позволяет предположить, что сердце при COVID-19 подвержено риску различных видов травм".По мнению исследователей, повышенный уровень тропонина у тяжелых пациентов отчасти связан с тем, что у многих из них и до этого были проблемы со здоровьем, связанные с сердцем, включая диабет, повышенное кровяное давление и ожирение. Однако во время тяжелой инфекции COVID-19 сердце испытывает дополнительную нагрузку, что приводит к возникновению новых травм.Некоторые из этих травм, по словам ученых, не нарушают насосную функцию сердца, и, возможно, не были бы выявлены за пределами данного исследования, но есть опасения, что они увеличат риск развития сердечной недостаточности в будущем."Эти результаты дают нам две возможности. Во-первых, они помогают найти способы предотвращения самих травм. Во-вторых, обнаружение последствий нарушений во время выздоровления позволят выявить тех, кому будет полезно лечение специфическими поддерживающими препаратами для защиты функции сердца с течением времени", — говорит Фонтана.Авторы отмечают, что их выводы основываются только на результатах обследования пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, и неизвестно, насколько распространены повреждения сердца у те, кто переболел коронавирусной инфекцией в средней или легкой форме. В любом случае, оценка уровня тропонина была бы полезной для всех больных ковидом, считают ученые.
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коронавирус covid-19, здоровье, великобритания

У половины госпитализированных с COVID-19 обнаружили проблемы с сердцем

03:05 18.02.2021
 
© European Heart JournalМРТ поврежденного сердца. Синий цвет означает снижение кровотока
МРТ поврежденного сердца. Синий цвет означает снижение кровотока - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© European Heart Journal
МРТ поврежденного сердца. Синий цвет означает снижение кровотока
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Согласно исследованию, проведенному в Великобритании, более чем у половины пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, после выписки из больницы диагностируют серьезные повреждения сердца. Авторы считают эти проблемы следствием коронавирусной инфекции. Результаты опубликованы в журнале European Heart Journal.
Многие пациенты, госпитализированные с COVID-19, особенно с его тяжелой формой, во время критической фазы болезни, когда организм вырабатывает чрезмерный иммунный ответ на инфекцию, имеют повышенный уровень тропонина — белка, который выделяется в кровь когда артерия заблокирована или есть воспаление. Медики считают этот белок маркером повреждения сердца.
Ученые из Великобритании и США обследовали 148 человек, которые до июня 2020 года проходили лечение от COVID-19 в отделениях интенсивной терапии шести больниц неотложной помощи в Лондоне и у которых во время лечения был зафиксирован высокий уровень тропонина.
Примерно через месяц после выписки у половины из них с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) исследователи выявили серьезные повреждения сердца, включающие: воспаление мышц — миокардит, рубцевание или гибель ткани — инфаркт, ограниченное кровоснабжение — ишемию, или комбинацию всех трех.
Наиболее частой формой сердечных травм, имевшей место у 80 пациентов, что составляет 54 процента, были рубцы или повреждения сердечной мышцы, однако, не настолько сильные, чтобы помешать работе сердца.
Результаты МРТ сравнивали с пациентами из контрольной группы, у которых не было COVID-19, а также с 40 здоровыми добровольцами.
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"Мы обнаружили свидетельства высокой частоты травм сердечной мышцы, которые можно было увидеть на снимках через месяц или два после выписки. Хотя часть из них, возможно, существовала и ранее, сканирование МРТ показывает, что некоторые были новыми и, вероятно, вызваны COVID-19, — приводятся в пресс-релизе Европейского кардиологического общества слова руководителя исследования Марианны Фонтана (Marianna Fontana), профессора кардиологии Университетского колледжа Лондона. — Важно отметить, что характер повреждения сердца был различным, что позволяет предположить, что сердце при COVID-19 подвержено риску различных видов травм".
По мнению исследователей, повышенный уровень тропонина у тяжелых пациентов отчасти связан с тем, что у многих из них и до этого были проблемы со здоровьем, связанные с сердцем, включая диабет, повышенное кровяное давление и ожирение. Однако во время тяжелой инфекции COVID-19 сердце испытывает дополнительную нагрузку, что приводит к возникновению новых травм.
Некоторые из этих травм, по словам ученых, не нарушают насосную функцию сердца, и, возможно, не были бы выявлены за пределами данного исследования, но есть опасения, что они увеличат риск развития сердечной недостаточности в будущем.
"Эти результаты дают нам две возможности. Во-первых, они помогают найти способы предотвращения самих травм. Во-вторых, обнаружение последствий нарушений во время выздоровления позволят выявить тех, кому будет полезно лечение специфическими поддерживающими препаратами для защиты функции сердца с течением времени", — говорит Фонтана.
Авторы отмечают, что их выводы основываются только на результатах обследования пациентов, госпитализированных с тяжелой формой COVID-19, и неизвестно, насколько распространены повреждения сердца у те, кто переболел коронавирусной инфекцией в средней или легкой форме. В любом случае, оценка уровня тропонина была бы полезной для всех больных ковидом, считают ученые.
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