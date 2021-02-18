https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598094711.html

Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом

Попова предупредила о большом риске заразиться коронавирусом

В России все еще фиксируется большое количество случаев COVID-19, возможность встретить инфекцию достаточно высокая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:05

2021-02-18T21:05

2021-02-18T21:07

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В России все еще фиксируется большое количество случаев COVID-19, возможность встретить инфекцию достаточно высокая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Общими усилиями нам удается сдерживать распространение (коронавируса – ред.), и все ежедневные цифры регистрации снижаются. Двенадцать тысяч в сутки - это большое количество зарегистрированных случаев. А мы знаем еще и бессимптомные случаи. И значит, это количество еще больше", - рассказала Попова интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1".Это, по словам главы Роспотребнадзора, говорит о том, что возможность встретить вирус в популяции среди людей достаточно высока."Есть еще такое достаточно известное эпидемиологическое правило: тяжелее всех болеют люди, которые заболевают в начале эпидситуации и в конце. Вот сейчас главное не попасть в число тех, кто заболевает на излете эпидситуации", - подытожила глава Роспотребнадзора.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество