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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598093418.html
В ВОЗ допустили распространение коронавируса через барсуков и кроликов
В ВОЗ допустили распространение коронавируса через барсуков и кроликов
Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что COVID-19 мог распространиться среди людей через проданных на рынке в Ухане хорьковых барсуков и... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T20:56
2021-02-18T21:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
воз
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что COVID-19 мог распространиться среди людей через проданных на рынке в Ухане хорьковых барсуков и кроликов, которые могут переносить коронавирус, пишет издание Wall Street Journal.Как пишет газета, члены группы экспертов ВОЗ говорят о необходимости дальнейшего расследования, чтобы установить поставщиков этих и других животных. Однако они еще не смогли определить весь список животных, которые были законно или незаконно проданы на рынке.Исследователи ВОЗ также настаивают на том, чтобы Китай провел широкомасштабное тестирование животных на норковых фермах.Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.На прошлой неделе эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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коронавирус covid-19, воз, китай, ухань, в мире

В ВОЗ допустили распространение коронавируса через барсуков и кроликов

20:56 18.02.2021 (обновлено: 21:17 18.02.2021)
 
© Fotolia / arefin03Белый кролик
Белый кролик - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Fotolia / arefin03
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что COVID-19 мог распространиться среди людей через проданных на рынке в Ухане хорьковых барсуков и кроликов, которые могут переносить коронавирус, пишет издание Wall Street Journal.
Как пишет газета, члены группы экспертов ВОЗ говорят о необходимости дальнейшего расследования, чтобы установить поставщиков этих и других животных. Однако они еще не смогли определить весь список животных, которые были законно или незаконно проданы на рынке.
Исследователи ВОЗ также настаивают на том, чтобы Китай провел широкомасштабное тестирование животных на норковых фермах.
Международная группа экспертов ВОЗ с 14 января почти месяц находилась в Китае и вела совместные с китайскими специалистами исследования в области выяснения происхождения COVID-19. Эксперты ВОЗ успели посетить Уханьский институт вирусологии, в том числе и максимально изолированную лабораторию BSL-4, с которой были связаны слухи о якобы "утечке" вируса или возможном искусственном происхождении COVID-19, больницу, рынок морепродуктов "Хуанань", а также центр по контролю и профилактике заболеваний.
На прошлой неделе эксперты провели пресс-конференцию, в которой подвели итоги работы в Ухане. По их словам, на данный момент неизвестно, какую роль в распространении вируса сыграл рынок морепродуктов "Хуанань" в Ухане, а также назвали маловероятным прямое попадание COVID-19 от летучих мышей на указанный рынок, предположив, что, вероятно, был промежуточный переносчик вируса. Эксперты ВОЗ намерены изучать эту гипотезу в дальнейшем. При этом они заявили, что передача вируса к человеку из-за лабораторной утечки маловероятна.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗКитайУханьВ мире
 
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