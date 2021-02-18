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Врач рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19
Врач рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19
Люди, которые утратили обоняние из-за COVID-19, могут в дальнейшем полностью восстановить эти функции, считает сенатор, врач Сергей Леонов. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T18:19
2021-02-18T18:21
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Люди, которые утратили обоняние из-за COVID-19, могут в дальнейшем полностью восстановить эти функции, считает сенатор, врач Сергей Леонов."Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани", - сказал законодатель в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос слушателей, столкнувшихся с потерей обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Врач рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19

18:19 18.02.2021 (обновлено: 18:21 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 в торговых центрах Москвы
Вакцинация от COVID-19 в торговых центрах Москвы - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Люди, которые утратили обоняние из-за COVID-19, могут в дальнейшем полностью восстановить эти функции, считает сенатор, врач Сергей Леонов.
"Я полагаю, что обоняние и вкус в дальнейшем восстановятся. У каждого человека разные сроки восстановления нервной ткани", - сказал законодатель в ходе брифинга в МИА "Россия сегодня", отвечая на вопрос слушателей, столкнувшихся с потерей обоняния после перенесенной коронавирусной инфекции.

Вместе с тем он допустил, что у некоторых пациентов обоняние само не восстановится, в этом случае органы восприятия нужно тренировать. "Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм", - привел пример Леонов. Он пояснил, что в этом случае работают те же приемы, которые мы используем для восстановления организма после перенесенной болезни.

Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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