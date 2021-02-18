Врач рассказал, как вернуть обоняние после COVID-19

Вместе с тем он допустил, что у некоторых пациентов обоняние само не восстановится, в этом случае органы восприятия нужно тренировать. "Если обоняние не восстанавливается, нужно тренировать его различными резкими запахами, это может быть что-то из еды, парфюм", - привел пример Леонов. Он пояснил, что в этом случае работают те же приемы, которые мы используем для восстановления организма после перенесенной болезни.