https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598066531.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 110 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 110 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:54
2021-02-18T17:54
2021-02-18T17:54
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
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коронавирус covid-19, в мире
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.