https://ria.ru/20210218/koronavirus-1598066531.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 110 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 110 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:54

2021-02-18T17:54

2021-02-18T17:54

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 110 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, коронавирусной инфекцией в мире заразились 110 024 593 человека, скончались 2 432 825 пациентов, выздоровели почти 62 миллиона заразившихся.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

https://ria.ru/20210216/tsvet-1597715304.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, в мире