https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597982997.html

Bloomberg: британцев намеренно заразят коронавирусом

Bloomberg: британцев намеренно заразят коронавирусом

В Великобритании десятки здоровых молодых добровольцев намеренно заразят SARS-CoV-2, чтобы подробнее изучить механизм его воздействия на человеческий организм,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:18

2021-02-18T12:18

2021-02-18T12:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590328095_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_e081986f7a1a3cb57e311c4778e15514.jpg

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Великобритании десятки здоровых молодых добровольцев намеренно заразят SARS-CoV-2, чтобы подробнее изучить механизм его воздействия на человеческий организм, пишет Bloomberg.Проведение эксперимента было одобрено Британским комитетом по этике клинических исследований и намечено на конец марта этого года.Согласно заявлению правительства Великобритании, для участия в двух направлениях исследований набирают около 90 здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Первое должно будет помочь выявить, какое минимальное количество вируса необходимо, чтобы вызвать иммунный ответ. Организаторы считают, что это позволит определить факторы, влияющие на условия передачи вируса. Второе направление предполагает вакцинацию добровольцев препаратами, доказавшими свою эффективность для лечения COVID-19, после чего их "заразят" коронавирусом. Это поможет определить иммунологический ответ, необходимый для защиты людей от повторного заражения.Всемирная организация здравоохранения отметила важность подобного рода исследований, так как для оценки эффективности и безопасности создаваемых вакцин потребуется меньшее количество участников.Кроме того, они помогают получить информацию о патогене, например, о его способности вызывать заболевание, и факторах, которые подвергают людей риску заболевания.Организаторы исследования рассказали, что подобный метод использовался для лечения таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, холера и грипп.

https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html

https://ria.ru/20210217/opasnost-1597887745.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире