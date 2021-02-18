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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597982997.html
Bloomberg: британцев намеренно заразят коронавирусом
Bloomberg: британцев намеренно заразят коронавирусом
В Великобритании десятки здоровых молодых добровольцев намеренно заразят SARS-CoV-2, чтобы подробнее изучить механизм его воздействия на человеческий организм,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:18
2021-02-18T12:18
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Великобритании десятки здоровых молодых добровольцев намеренно заразят SARS-CoV-2, чтобы подробнее изучить механизм его воздействия на человеческий организм, пишет Bloomberg.Проведение эксперимента было одобрено Британским комитетом по этике клинических исследований и намечено на конец марта этого года.Согласно заявлению правительства Великобритании, для участия в двух направлениях исследований набирают около 90 здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Первое должно будет помочь выявить, какое минимальное количество вируса необходимо, чтобы вызвать иммунный ответ. Организаторы считают, что это позволит определить факторы, влияющие на условия передачи вируса. Второе направление предполагает вакцинацию добровольцев препаратами, доказавшими свою эффективность для лечения COVID-19, после чего их "заразят" коронавирусом. Это поможет определить иммунологический ответ, необходимый для защиты людей от повторного заражения.Всемирная организация здравоохранения отметила важность подобного рода исследований, так как для оценки эффективности и безопасности создаваемых вакцин потребуется меньшее количество участников.Кроме того, они помогают получить информацию о патогене, например, о его способности вызывать заболевание, и факторах, которые подвергают людей риску заболевания.Организаторы исследования рассказали, что подобный метод использовался для лечения таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, холера и грипп.
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597889299.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, великобритания, в мире

Bloomberg: британцев намеренно заразят коронавирусом

12:18 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алекс МакБрайд / Перейти в фотобанкПрохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне
Прохожие у входа в метро возле лондонского вокзала Кингс-Кросс в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В Великобритании десятки здоровых молодых добровольцев намеренно заразят SARS-CoV-2, чтобы подробнее изучить механизм его воздействия на человеческий организм, пишет Bloomberg.
Проведение эксперимента было одобрено Британским комитетом по этике клинических исследований и намечено на конец марта этого года.
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08:00Наука
Обнаружен четвертый штамм SARS-CoV-2. Коронавирус становится опаснее?
Согласно заявлению правительства Великобритании, для участия в двух направлениях исследований набирают около 90 здоровых людей в возрасте от 18 до 30 лет. Первое должно будет помочь выявить, какое минимальное количество вируса необходимо, чтобы вызвать иммунный ответ. Организаторы считают, что это позволит определить факторы, влияющие на условия передачи вируса. Второе направление предполагает вакцинацию добровольцев препаратами, доказавшими свою эффективность для лечения COVID-19, после чего их "заразят" коронавирусом. Это поможет определить иммунологический ответ, необходимый для защиты людей от повторного заражения.
Всемирная организация здравоохранения отметила важность подобного рода исследований, так как для оценки эффективности и безопасности создаваемых вакцин потребуется меньшее количество участников.
Кроме того, они помогают получить информацию о патогене, например, о его способности вызывать заболевание, и факторах, которые подвергают людей риску заболевания.
Организаторы исследования рассказали, что подобный метод использовался для лечения таких заболеваний, как малярия, брюшной тиф, холера и грипп.
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Вчера, 17:41Распространение коронавируса
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