https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597979239.html

В Москве за сутки госпитализировали 781 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 781 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализирован 781 пациент с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:57

2021-02-18T11:57

2021-02-18T11:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 781 пациент с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.Отмечается, что в столице скончалось 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597339146.html

москва

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2021

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коронавирус в россии, москва