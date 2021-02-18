https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597979239.html
В Москве за сутки госпитализировали 781 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 781 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализирован 781 пациент с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:57
2021-02-18T11:57
2021-02-18T11:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализирован 781 пациент с коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID.Отмечается, что в столице скончалось 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210213/vaktsina-1597339146.html
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коронавирус в россии, москва