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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597971296.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в РФ отмечен в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:25
2021-02-18T11:25
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здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в РФ отмечен в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,1%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,2% отмечен в Хакасии, Якутии, Адыгее, Ингушетии, Москве, Коми, Томской области, Амурской области, Дагестане, Псковской области, Кемеровской области, Алтае, Омской области.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, псковская область, общество

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

11:25 18.02.2021
 
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинский работник ковид-госпиталя
Медицинский работник ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в РФ отмечен в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,1%", - говорится в сообщении.
Прирост в 0,2% отмечен в Хакасии, Якутии, Адыгее, Ингушетии, Москве, Коми, Томской области, Амурской области, Дагестане, Псковской области, Кемеровской области, Алтае, Омской области.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
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