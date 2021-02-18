https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597971296.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 в РФ отмечен в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:25

2021-02-18T11:25

2021-02-18T11:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в РФ отмечен в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,1%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,2% отмечен в Хакасии, Якутии, Адыгее, Ингушетии, Москве, Коми, Томской области, Амурской области, Дагестане, Псковской области, Кемеровской области, Алтае, Омской области.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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