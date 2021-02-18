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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 в РФ отмечен в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:25
2021-02-18T11:25
2021-02-18T11:25
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 в РФ отмечен в Туве - 0,01%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва - 0,01%, 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ - 0,1%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,2% отмечен в Хакасии, Якутии, Адыгее, Ингушетии, Москве, Коми, Томской области, Амурской области, Дагестане, Псковской области, Кемеровской области, Алтае, Омской области.
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