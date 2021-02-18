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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597970857.html
В Москве выявили 1950 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 1950 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки выявлено в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Подмосковье (577), сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:23
2021-02-18T11:23
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки выявлено в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Подмосковье (577), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком и Чукотском автономных округах – по 3, Туве - 1.
https://ria.ru/20210217/almaz-1597780286.html
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В Москве выявили 1950 новых случаев COVID-19

11:23 18.02.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЛечение пациентов с COVID-19
Лечение пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки выявлено в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Подмосковье (577), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1950, 2. Санкт-Петербург - 1094, 3. Московская область - 577", - говорится в сообщении.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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