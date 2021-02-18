https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597970857.html

В Москве выявили 1950 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 1950 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки выявлено в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Подмосковье (577), сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:23

2021-02-18T11:23

2021-02-18T11:23

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в субъектах РФ за сутки выявлено в Москве (1950), Санкт-Петербурге (1094) и Подмосковье (577), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в Ненецком и Чукотском автономных округах – по 3, Туве - 1.

https://ria.ru/20210217/almaz-1597780286.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество