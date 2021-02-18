https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597970730.html

В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 480 смертей с COVID-19, 55 - в Москве, за все время - 81 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:22

2021-02-18T11:22

2021-02-18T11:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 480 смертей с COVID-19, 55 - в Москве, за все время - 81 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерли 81 926 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 55, Санкт-Петербурге - 42, Подмосковье - 31.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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