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В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 480 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 480 смертей с COVID-19, 55 - в Москве, за все время - 81 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:22
2021-02-18T11:22
2021-02-18T11:22
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здоровье - общество
москва
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общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 480 смертей с COVID-19, 55 - в Москве, за все время - 81 926, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 480 смертей... За весь период по России умерли 81 926 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 55, Санкт-Петербурге - 42, Подмосковье - 31.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), общество