https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597970574.html

В России за сутки выявили 13 447 новых случаев COVID-19

В России за сутки выявили 13 447 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зарегистрировали 13 447 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:22

2021-02-18T11:22

2021-02-18T12:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. За прошедшие сутки в России зарегистрировали 13 447 случаев COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Темп прироста вырос до 0,33 процента, примерно у каждого десятого нет симптомов. Умерли 480 человек, выписались 18 730.Больше всего новых пациентов в Москве (1950, накануне было 1282), Санкт-Петербурге (1094) и Подмосковье (577); меньше всего — в Ненецком и Чукотском автономных округах (по три) и Туве (один).Днем ранее сообщалось о 12 828 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 125 598, скончались за все время пандемии 81 926 человек, поправились — 3 661 312.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 109,2 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число приблизилось к 110 миллионам. Примерно 2,4 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее подвержены инфекции оказались Соединенные Штаты, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место, опережая Францию, Испанию, Италию, Турцию, Германию, Колумбию и Аргентину.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество