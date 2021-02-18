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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597970437.html
В России за сутки 18 730 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 730 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время - 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:21
2021-02-18T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время - 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 3234, Москве - 2514, Подмосковье - 655.
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество

В России за сутки 18 730 человек выздоровели от COVID-19

11:21 18.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве
Медики помещают пациента в аппарат компьютерной томографии в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время - 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 18 730 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 3 661 312", - говорится в сообщении.
Вакцинация жителей Симферополя от коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
11:03Распространение коронавируса
Начались международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"
В частности, в Санкт-Петербурге - 3234, Москве - 2514, Подмосковье - 655.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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