https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597970437.html
В России за сутки 18 730 человек выздоровели от COVID-19
В России за сутки 18 730 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время - 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:21
2021-02-18T11:21
2021-02-18T11:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
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общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время - 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 3234, Москве - 2514, Подмосковье - 655.
https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597966941.html
россия
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество