https://ria.ru/20210218/koronavirus-1597970437.html

В России за сутки 18 730 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 18 730 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время - 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:21

2021-02-18T11:21

2021-02-18T11:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. За сутки в России выписаны 18 730 человек после COVID-19, за все время - 3 661 312, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Санкт-Петербурге - 3234, Москве - 2514, Подмосковье - 655.

https://ria.ru/20210218/vaktsina-1597966941.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество