https://ria.ru/20210218/kontsert-1598058042.html

Ансамбль Questa Musica дирижера Филиппа Чижевского даст концерт 15 марта

Ансамбль Questa Musica дирижера Филиппа Чижевского даст концерт 15 марта

Пятнадцатого марта в Большом зале Московской консерватории состоится долгожданный концерт одного из самых талантливых дирижеров России Филиппа Чижевского и его... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:23

2021-02-18T17:23

2021-02-18T17:46

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МОСКВА, 18 фев — Агентство Moscow Nights. Пятнадцатого марта в Большом зале Московской консерватории состоится долгожданный концерт одного из самых талантливых дирижеров России Филиппа Чижевского и его ансамбля Questa Musica. В программе концерта – "Времена года" Антонио Вивальди. Солист – Леонид Железный (скрипка). Имя Филиппа Чижевского хорошо знакомо каждому, кто интересуется музыкальной жизнью столицы и следит за интересными и значимыми постановками современности. Дирижер, получивший в 2019 году "Золотую Маску" за "Триумф Времени и Бесчувствия", известен точностью и вместе с тем оригинальностью исполнения музыкальных произведений. По мнению критиков, Филиппу Чижевскому и его ансамблю удается переосмыслить музыку барокко, каждый раз демонстрируя чистоту настоящих старинных инструментов, легкость звучания и смелость музыкальной интерпретации. Чижевский окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского по специальностям "хоровое дирижирование" и "оперно-симфоническое дирижирование". В 2008 году совместно с Марией Грилихес основал ансамбль Questa Musica, с которым принял участие во многих крупных проектах в России и за рубежом. Дирижер активно сотрудничает с современными композиторами и театральными режиссерами. Так, в июне 2015 г. вместе с Б. Юханановым осуществил постановку оперного сериала "Сверлийцы" в Электротеатре "Станиславский". Чуть позже в рамках V фестиваля актуальной музыки "Другое пространство" совместно с В. Юровским и Ф. Ибрагимовым принял участие в российской премьере сочинения "Группы" К. Штокхаузена для трех оркестров и трёх дирижеров. Под руководством Чижевского на Камерной сцене Большого театра состоялась премьерная постановка оперы-буфф Жака Оффенбаха "Перикола" (режиссёр-постановщик Ф.Григорьян). Дирижер осуществил запись сочинений Леонида Десятникова со скрипачом Романом Минцем ("Эскизы к закату" с симфоническим оркестром Брно и "Русские сезоны" с литовским камерным оркестром) и запись фортепианного концерта хорватского композитора Бориса Папандопуло с пианистом Андреем Гугниным и Загребским Филармоническим Оркестром. Чижевский сотрудничает с ведущими российскими и зарубежными оркестрами, с 2014 г. - приглашенный дирижер Большого театра. Questa Musica — один из ярчайших российских коллективов, в состав которого входят молодые одарённые инструменталисты и певцы. Основанный в 2008 году, ансамбль стал известен благодаря высокой культуре звука, безупречной стилистической манере и постоянному поиску актуального звучания. Среди крупных проектов Questa Musica постановка оперы Г. Пёрселла "Дидона и Эней" (режиссер А.Хасанов), "Истории солдата" И.Стравинского (режиссер О.Глушков), исполнение оратории "Мессия" Г. Ф. Генделя, симфоний и "Реквиема" Моцарта на исторических инструментах. Совместно с ансамблем ударных инструментов Марка Пекарского была исполнена "Свадебка" И.Стравинского. В 2017 году солисты Questa Musica участвовали в мировой премьере спектакля Б. Юхананова и Д. Курляндского "Октавия". Репертуар ансамбля включает русскую и зарубежную классическую музыку, произведения эпохи Возрождения и барокко, а также музыку XX века и сочинения современных композиторов. Художественный руководитель и дирижер — Филипп Чижевский.Леонид Железный — выпускник Московской консерватории (класс народного артиста России, профессора Александра Винницкого), обладатель спецприза XVI Международного конкурса им. П.И.Чайковского и премии Юрия Башмета "За красоту звучания". Лауреат многих международных конкурсов, включая VI Международный конкурс скрипачей имени Людвига ван Бетховена (Австрия, 2010, II премия), конкурс имени Л. Ауэра (Санкт-Петербург, 2015, II премия, первая не присуждена), III Международный музыкальный конкурс в Стокгольме (2014, I премия), VII Международный конкурс скрипачей в Астане (Астана, 2017, Гран-При), I Международный конкурс Владимира Спивакова (Уфа, 2016, III премия). Лауреат Международного конкурса скрипачей Виктора Третьякова (Красноярск, 2018), III Всероссийского музыкального конкурса (Москва, 2018, II премия) и I International Music Competition Harbin (Китай, Харбин, 2018, III премия). Ведёт активную концертную деятельность в России и за рубежом. Является участником программ Санкт-Петербургского Дома музыки, абонементов Московской филармонии и консерватории, сотрудничает с лучшими концертными залами, фестивалями и оркестрами. Организатор концерта – международное концертное агентство Moscow Nights (https://mn-live.com/). Более 10 лет агентство организует концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей, дирижеров и коллективов в крупнейших концертных залах, на фестивалях и частных мероприятиях в России, Великобритании, Италии, Франции, Латвии и других странах. В 2018 году компания принимала участие в организации концерта к открытию Чемпионата мира по футболу на Красной площади с участием звезд мировой оперы. В 2019-2020 агентство реализовало несколько крупных мероприятий и онлайн-проектов, среди которых праздничный концерт ко Дню Победы "Посвящение" с участием Игоря Бутмана и Ильдара Абдразакова, юбилей Дениса Мацуева в "Зарядье", музыкальные фильмы проекта "Музыкальная гостиная Газпромбанка", а также концерты международного фестиваля классической музыки "Т Фестиваль", проводимого в Третьяковской галерее. Билеты на мероприятие: https://mn-live.com/chizhevskij/ 6+ Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы