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В Госдуме поддержали поправки еще в три кодекса о приоритете Конституции
В Госдуме поддержали поправки еще в три кодекса о приоритете Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:42
2021-02-18T11:45
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции РФ на территории страны.Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения предлагаются в статью 10 Трудового, а также в статью 4 Земельного и статью 9 Жилищного кодексов РФ.Документы подготовлены в развитие обновленных положений конституции, закрепляющих дополнительные гарантии ее верховенства и приоритета ее прямого действия на территории России при сохранении правовой позиции, основанной на уважении общепринятых норм международного права.Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. Законопроекты дополняют указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".В прошлом году президент вносил в Госдуму первый аналогичный проект поправок, где предлагались поправки в 110 законодательных актов РФ, в том числе в пять кодексов: Семейный, Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
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россия, конституция рф, госдума рф, общество

В Госдуме поддержали поправки еще в три кодекса о приоритете Конституции

11:42 18.02.2021 (обновлено: 11:45 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений БиятовКонституция РФ
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты с поправками в Трудовой, Земельный и Жилищный кодексы о приоритете Конституции РФ на территории страны.
Автором инициатив стал президент РФ Владимир Путин. Изменения предлагаются в статью 10 Трудового, а также в статью 4 Земельного и статью 9 Жилищного кодексов РФ.
Документы подготовлены в развитие обновленных положений конституции, закрепляющих дополнительные гарантии ее верховенства и приоритета ее прямого действия на территории России при сохранении правовой позиции, основанной на уважении общепринятых норм международного права.
Согласно действующим нормам названных кодексов, если международным договором РФ установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены российским законодательством, применяются правила международного договора. Законопроекты дополняют указанное правило в данных кодифицированных актах положениями, согласно которым "не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации".
В прошлом году президент вносил в Госдуму первый аналогичный проект поправок, где предлагались поправки в 110 законодательных актов РФ, в том числе в пять кодексов: Семейный, Гражданский, Уголовно-процессуальный, Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
Работа информационного центра ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.07.2020
10 июля 2020, 23:18Голосование по поправкам в Конституцию
МИД оценил значение поправок в Конституцию для внешней политики России
 
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