Добровинский прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву
14:41 18.02.2021 (обновлено: 14:48 18.02.2021)
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Юрист Александр Добровинский, представляющий Филиппа Киркорова, заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву.
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"Я подал ходатайство в Вильнюсский окружной административный суд с требованием предоставить копию решения о запрете Филиппу Киркорову на въезд в Литву. На данный момент решение МИД Литвы никто никогда не видел, Филиппу Киркорову его не передавали. Удивляет такая секретность МИДа Литвы, если есть факты и обстоятельства, на которых это решение основывалось, для чего их скрывать", - сказал Добровинский.
Юрист уточнил, что в жалобе ссылался на распространенное в СМИ сообщение МИД Литвы.
Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
Как заявляла министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.