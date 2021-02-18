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Шоубиз
https://ria.ru/20210218/kirkorov-1598021963.html
Добровинский прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву
Добровинский прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву
Юрист Александр Добровинский, представляющий Филиппа Киркорова, заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:41
2021-02-18T14:48
шоубиз
россия
мария захарова
александр добровинский
мид литвы
филипп киркоров
москва
вильнюс
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Юрист Александр Добровинский, представляющий Филиппа Киркорова, заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву.Накануне представитель пресс-службы Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс сообщил РИА Новости, что суд 15 февраля получил жалобу Киркорова на решение о запрете на въезд в Литву. Соответствующее заявление МИД Литвы было сделано 18 января.Юрист уточнил, что в жалобе ссылался на распространенное в СМИ сообщение МИД Литвы.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".Как заявляла министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.
https://ria.ru/20210218/ukupnik-1598007605.html
https://ria.ru/20210209/kirkorov-1596641670.html
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россия, мария захарова, александр добровинский, мид литвы, филипп киркоров, москва, вильнюс, в мире

Добровинский прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву

14:41 18.02.2021 (обновлено: 14:48 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Юрист Александр Добровинский, представляющий Филиппа Киркорова, заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву.
Накануне представитель пресс-службы Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс сообщил РИА Новости, что суд 15 февраля получил жалобу Киркорова на решение о запрете на въезд в Литву. Соответствующее заявление МИД Литвы было сделано 18 января.
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"Я подал ходатайство в Вильнюсский окружной административный суд с требованием предоставить копию решения о запрете Филиппу Киркорову на въезд в Литву. На данный момент решение МИД Литвы никто никогда не видел, Филиппу Киркорову его не передавали. Удивляет такая секретность МИДа Литвы, если есть факты и обстоятельства, на которых это решение основывалось, для чего их скрывать", - сказал Добровинский.

Юрист уточнил, что в жалобе ссылался на распространенное в СМИ сообщение МИД Литвы.
Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".
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Как заявляла министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.
 
ШоубизРоссияМария ЗахароваАлександр ДобровинскийМИД ЛитвыФилипп КиркоровМоскваВильнюсВ мире
 
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