https://ria.ru/20210218/kirkorov-1598021963.html

Добровинский прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву

Добровинский прокомментировал запрет Киркорову на въезд в Литву

Юрист Александр Добровинский, представляющий Филиппа Киркорова, заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:41

2021-02-18T14:41

2021-02-18T14:48

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Юрист Александр Добровинский, представляющий Филиппа Киркорова, заявил РИА Новости, что до сих пор не имеет копии запрета на въезд певцу в Литву.Накануне представитель пресс-службы Вильнюсского окружного административного суда Аудрис Кутрявичюс сообщил РИА Новости, что суд 15 февраля получил жалобу Киркорова на решение о запрете на въезд в Литву. Соответствующее заявление МИД Литвы было сделано 18 января.Юрист уточнил, что в жалобе ссылался на распространенное в СМИ сообщение МИД Литвы.Ранее МВД Литвы сообщило, что по обращению МИД миграционная служба с 19 января внесла Киркорова в список нежелательных лиц в Литве сроком на пять лет. Внешнеполитическое ведомство обосновало свой запрос тем, что певец во время своих неоднократных посещений Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины".Как заявляла министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте, "сомнений по поводу включения Киркорова в список нежелательных в Литве лиц не возникло". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет, что литовские политики используют культуру и культурные связи в антироссийской пропаганде. По ее словам, причины, по которым Вильнюс вносит Киркорова в черный список, откровенно глупы.

https://ria.ru/20210218/ukupnik-1598007605.html

https://ria.ru/20210209/kirkorov-1596641670.html

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россия, мария захарова, александр добровинский, мид литвы, филипп киркоров, москва, вильнюс, в мире