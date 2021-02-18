https://ria.ru/20210218/kiber-1597948900.html

В США призвали Россию вернуться к обсуждению кибербезопасности

В США призвали Россию вернуться к обсуждению кибербезопасности

Россия и США должны вернуться к обсуждению правил игры в сфере кибертехнологий, считает экс-заместитель генсека НАТО и в прошлом заместитель госсекретаря,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T09:21

2021-02-18T09:21

2021-02-18T10:07

россия

кибербезопасность

нато

роуз геттемюллер

сергей рябков

сша

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости, Михаил Тургиев. Россия и США должны вернуться к обсуждению правил игры в сфере кибертехнологий, считает экс-заместитель генсека НАТО и в прошлом заместитель госсекретаря, возглавлявшая американскую делегацию на переговорах по СНВ-3, Роуз Геттемюллер."(Замглавы МИД РФ) Сергей Рябков упомянул об этом вопросе в своих недавних заявлениях, так что мне интересно, относит ли он контроль в киберсфере к тем же вопросам, что и контроль над вооружениями. Но я согласна с тем, что нам надо вернуться к этим обсуждениям", - сказала она РИА Новости.По ее словам, полноценный контроль за другой стороной в этой сфере вряд ли возможен, однако в прошлом уже были переговорные процессы, которые позволили продвинуться вперед в выработке неких базовых принципов и мер укрепления доверия.Читайте полный текст интервью Роуз Геттемюллер >>

https://ria.ru/20210217/arsenaly-1597773597.html

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2021

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россия, кибербезопасность, нато, роуз геттемюллер, сергей рябков, сша