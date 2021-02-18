https://ria.ru/20210218/kalmar-1598057548.html
Палеонтологи раскрыли загадку адского кальмара-вампира
Палеонтологи раскрыли загадку адского кальмара-вампира
Детальные исследования окаменелости из Венгрии, которую первоначально считали древней каракатицей, показали, что на самом деле отпечатки принадлежат... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:00
2021-02-18T19:00
2021-02-18T23:51
наука
палеонтология
биология
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Детальные исследования окаменелости из Венгрии, которую первоначально считали древней каракатицей, показали, что на самом деле отпечатки принадлежат представителю семейства кальмаров-вампиров. Возраст окаменелости составляет 23-34 миллиона лет, и это первая находка, позволяющая связать современных кальмаров-вампиров Vampyroteuthis infernalis с их дальними родственниками из мелового периода, жившими 190-150 миллионов лет назад. Результаты исследований опубликованы в журнале Communications Biology.Современный кальмар-вампир, или адский кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis), обитает в глубоководных зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Это единственный известный науке головоногий моллюск, проводящий всю свою жизнь на глубинах от 400 до 1000 метров, в экстремальных условиях полной темноты с минимальным количеством растворенного в воде кислорода. Как и когда приобрели кальмары-вампиры свойства, позволяющие им адаптироваться к глубоководной среде, где не может жить большинство высших организмов, обладающих аэробным метаболизмом, неизвестно. Потому что единственный доживший до наших дней вид Vampyroteuthis infernalis в полном смысле слова уникальный — ближайших его родственников ученые до сих пор находили только среди ископаемых мелового периода. Но те, древние кальмары-вампиры, судя по геологическим данным, жили не на глубине, а на мелководье континентальных шельфов.Чешские ученые из Карлова университета в Праге под руководством Мартина Коштяка (Martin Košťák) вместе с коллегами из Германии, Венгрии и Словакии сообщили о том, что они обнаружили окаменелость олигоценового кальмара-вампира, закрывающую 120-миллионнолетний разрыв между меловыми и современными представителями отряда вампироморфов.Применив современные методы визуализации, ученые обнаружили, что ископаемое существо имеет структурное сходство с современными кальмарами-вампирами, а химический состав вмещающих осадочных пород свидетельствует о том, что они накапливались в условиях низкого содержания кислорода.Авторы дали новому виду имя Necroteuthis hungarica и отнесли его к семейству Vampyroteuthidae. Результаты микропалеонтологического, палеоэкологического и геохимического анализов показали, что некротетис обитал в глубоководной придонной зоне с крайне низким содержанием кислорода и высокой первичной продуктивностью. По мнению исследователей, это были соленые стратифицированные моря бассейна Центрального Паратетиса — древнего океана, простиравшегося от Атлантики до Центральной Азии и включавшего в себя в том числе территорию современной Венгрии.Ученые делают вывод о том, что в период олигоцена кальмары-вампиры уже обитали в глубоководных зонах океана, обедненных кислородом. Исследователи предполагают, что высокая конкуренция в теплых прибрежных водах вынудила животных спускаться все ниже в поисках пищи, а затем они приспособились к жизни на глубине, где мало кислорода и света, но зато много еды и нет хищников. Более того, такая нишевая стратегия позволила кальмарам-вампирам дожить до наших дней, пережив не только климатические кризисы мезозоя и кайнозоя с их эпизодами аноксии океана и резкого изменения уровня моря, но и массовое вымирание на рубеже мела и палеогена, когда исчезли все динозавры и около половины родов морских животных.
https://ria.ru/20210217/mamont-1597883090.html
https://ria.ru/20210216/megafauna-1597667794.html
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палеонтология, биология, земля - риа наука, карлов университет, венгрия
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Детальные исследования окаменелости из Венгрии
, которую первоначально считали древней каракатицей, показали, что на самом деле отпечатки принадлежат представителю семейства кальмаров-вампиров. Возраст окаменелости составляет 23-34 миллиона лет, и это первая находка, позволяющая связать современных кальмаров-вампиров Vampyroteuthis infernalis с их дальними родственниками из мелового периода, жившими 190-150 миллионов лет назад. Результаты исследований опубликованы
в журнале Communications Biology.
Современный кальмар-вампир, или адский кальмар-вампир (Vampyroteuthis infernalis), обитает в глубоководных зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов
. Это единственный известный науке головоногий моллюск, проводящий всю свою жизнь на глубинах от 400 до 1000 метров, в экстремальных условиях полной темноты с минимальным количеством растворенного в воде кислорода.
Как и когда приобрели кальмары-вампиры свойства, позволяющие им адаптироваться к глубоководной среде, где не может жить большинство высших организмов, обладающих аэробным метаболизмом, неизвестно. Потому что единственный доживший до наших дней вид Vampyroteuthis infernalis в полном смысле слова уникальный — ближайших его родственников ученые до сих пор находили только среди ископаемых мелового периода. Но те, древние кальмары-вампиры, судя по геологическим данным, жили не на глубине, а на мелководье континентальных шельфов.
Чешские ученые из Карлова университета
в Праге
под руководством Мартина Коштяка (Martin Košťák) вместе с коллегами из Германии
, Венгрии и Словакии
сообщили о том, что они обнаружили окаменелость олигоценового кальмара-вампира, закрывающую 120-миллионнолетний разрыв между меловыми и современными представителями отряда вампироморфов.
Применив современные методы визуализации, ученые обнаружили, что ископаемое существо имеет структурное сходство с современными кальмарами-вампирами, а химический состав вмещающих осадочных пород свидетельствует о том, что они накапливались в условиях низкого содержания кислорода.
Авторы дали новому виду имя Necroteuthis hungarica и отнесли его к семейству Vampyroteuthidae. Результаты микропалеонтологического, палеоэкологического и геохимического анализов показали, что некротетис обитал в глубоководной придонной зоне с крайне низким содержанием кислорода и высокой первичной продуктивностью. По мнению исследователей, это были соленые стратифицированные моря бассейна Центрального Паратетиса — древнего океана, простиравшегося от Атлантики до Центральной Азии
и включавшего в себя в том числе территорию современной Венгрии.
Ученые делают вывод о том, что в период олигоцена кальмары-вампиры уже обитали в глубоководных зонах океана, обедненных кислородом. Исследователи предполагают, что высокая конкуренция в теплых прибрежных водах вынудила животных спускаться все ниже в поисках пищи, а затем они приспособились к жизни на глубине, где мало кислорода и света, но зато много еды и нет хищников.
Более того, такая нишевая стратегия позволила кальмарам-вампирам дожить до наших дней, пережив не только климатические кризисы мезозоя и кайнозоя с их эпизодами аноксии океана и резкого изменения уровня моря, но и массовое вымирание на рубеже мела и палеогена, когда исчезли все динозавры и около половины родов морских животных.