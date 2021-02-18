Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/izhevsk-1598021233.html
В Ижевске полиция пытается попасть в квартиру с 50 голодными кошками
В Ижевске полиция пытается попасть в квартиру с 50 голодными кошками
Полицейские организовали проверку по сообщению о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске, но пока не могут попасть в жилище, хозяйка не открывает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:37
2021-02-18T14:37
россия
ижевск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_930:268:3077:1476_1920x0_80_0_0_5b2955eb62dd7b6b10dcee6fc439c7bb.jpg
УФА, 18 фев – РИА Новости. Полицейские организовали проверку по сообщению о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске, но пока не могут попасть в жилище, хозяйка не открывает дверь, рассказали РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое зоозащитниками в одной из квартир в Ижевске. На кадрах видно, как по грязной квартире бегают десятки кошек, все мяукают, вид у животных не ухоженный. На полу лежат несколько трупов котят, валяются черепа, кости, клочья шерсти. Зоозащитники сообщают, что кошки голодные, но хозяйка отказывается от бесплатного корма для них.В прокуратуре Удмуртии РИА Новости рассказали, что узнали о жестоком обращении с животными от зоозащитников, которые пожаловались надзорному органу и полиции. При этом оказалось, что правоохранители уже провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
https://ria.ru/20210120/zhivotnye-1593871150.html
https://ria.ru/20200816/1575848804.html
россия
ижевск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/01/1572307858_960:229:3077:1817_1920x0_80_0_0_14681de63d886626187d0c55f8e8936c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ижевск, происшествия

В Ижевске полиция пытается попасть в квартиру с 50 голодными кошками

14:37 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
УФА, 18 фев – РИА Новости. Полицейские организовали проверку по сообщению о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске, но пока не могут попасть в жилище, хозяйка не открывает дверь, рассказали РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое зоозащитниками в одной из квартир в Ижевске. На кадрах видно, как по грязной квартире бегают десятки кошек, все мяукают, вид у животных не ухоженный. На полу лежат несколько трупов котят, валяются черепа, кости, клочья шерсти. Зоозащитники сообщают, что кошки голодные, но хозяйка отказывается от бесплатного корма для них.
Пассажиры проходят на посадку - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 17:05
Россиянин пытался провезти в самолете из Бразилии более двухсот животных
В прокуратуре Удмуртии РИА Новости рассказали, что узнали о жестоком обращении с животными от зоозащитников, которые пожаловались надзорному органу и полиции. При этом оказалось, что правоохранители уже провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.

"Прокуратура Первомайского района Ижевска направила материалы в Роспотребнадзор для рассмотрения по существу по санитарной части вопроса. Так же, отменили постановление полиции об отказе возбуждения уголовного дела. И направили материалы на повторную проверку. В настоящее время полиция организовала проверку. Трудность заключается в том, что хозяйка квартиры не выходит на связь и не открывает дверь", - сообщили агентству в прокуратуре региона.

Михаил Ведерников - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа 2020, 11:35
Псковский губернатор поручил выяснить причину жестокого убийства собаки
 
РоссияИжевскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
01:44США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
Лента новостейМолния