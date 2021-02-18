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В Ижевске полиция пытается попасть в квартиру с 50 голодными кошками
В Ижевске полиция пытается попасть в квартиру с 50 голодными кошками
Полицейские организовали проверку по сообщению о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске, но пока не могут попасть в жилище, хозяйка не открывает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:37
2021-02-18T14:37
2021-02-18T14:37
россия
ижевск
происшествия
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УФА, 18 фев – РИА Новости. Полицейские организовали проверку по сообщению о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске, но пока не могут попасть в жилище, хозяйка не открывает дверь, рассказали РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое зоозащитниками в одной из квартир в Ижевске. На кадрах видно, как по грязной квартире бегают десятки кошек, все мяукают, вид у животных не ухоженный. На полу лежат несколько трупов котят, валяются черепа, кости, клочья шерсти. Зоозащитники сообщают, что кошки голодные, но хозяйка отказывается от бесплатного корма для них.В прокуратуре Удмуртии РИА Новости рассказали, что узнали о жестоком обращении с животными от зоозащитников, которые пожаловались надзорному органу и полиции. При этом оказалось, что правоохранители уже провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
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россия, ижевск, происшествия
УФА, 18 фев – РИА Новости.
Полицейские организовали проверку по сообщению о запертых в квартире 50 голодных кошках в Ижевске
, но пока не могут попасть в жилище, хозяйка не открывает дверь, рассказали РИА Новости в прокуратуре Удмуртии.
Ранее в социальных сетях появилось видео, снятое зоозащитниками в одной из квартир в Ижевске. На кадрах видно, как по грязной квартире бегают десятки кошек, все мяукают, вид у животных не ухоженный. На полу лежат несколько трупов котят, валяются черепа, кости, клочья шерсти. Зоозащитники сообщают, что кошки голодные, но хозяйка отказывается от бесплатного корма для них.
В прокуратуре Удмуртии РИА Новости рассказали, что узнали о жестоком обращении с животными от зоозащитников, которые пожаловались надзорному органу и полиции. При этом оказалось, что правоохранители уже провели проверку и вынесли постановление об отказе возбуждения уголовного дела.
"Прокуратура Первомайского района Ижевска направила материалы в Роспотребнадзор для рассмотрения по существу по санитарной части вопроса. Так же, отменили постановление полиции об отказе возбуждения уголовного дела. И направили материалы на повторную проверку. В настоящее время полиция организовала проверку. Трудность заключается в том, что хозяйка квартиры не выходит на связь и не открывает дверь", - сообщили агентству в прокуратуре региона.