На акции в поддержку арестованного рэпера в Испании начались беспорядки
23:37 18.02.2021 (обновлено: 00:01 19.02.2021)
МАДРИД, 18 фев — РИА Новости. В Барселоне после мирной акции в защиту рэпера Пабло Хаселя на площади Тетуан вспыхнули беспорядки.
На кадрах, которые транслирует телеканал 24 Horas, видно, как радикалы начали закидывать полицию камнями и различными предметами, переворачивать контейнеры, строить баррикады и поджигать их. Пожарные пытаются потушить огонь.
Day three of the Pablo Hasel protests in Catalonia and the demonstrators have now trapped police behind flaming barricades. It’s looking like it could be another long night of civil unrest in Barcelona.#FreePabloHasel pic.twitter.com/L0t3isiC62— GhostofDurruti (@RobTheRich001) February 18, 2021
Также мирная акция протеста переросла в беспорядки в Валенсии, где полиция использовала против радикалов дубинки, сообщил телеканал. По меньшей мере один человек пострадал, восемь задержали.
В Мадриде в течение дня небольшие группы молодых людей подходили к зданию суда, который рассматривает дела участников беспорядков, задержанных накануне.
Парламентская группа Unidas Podemos обратилась в Министерство юстиции с просьбой помиловать Хаселя. Кроме того, парламентарии просят помиловать еще одного осужденного рэпера по имени Valtonyc, который уехал в Бельгию и сейчас дожидается решения бельгийских судов об экстрадиции.
В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.
В четверг провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.
Всего за время протестов, которые начались во вторник, в разных городах Испании были задержаны более 70 человек, пострадали более 120, в том числе силовики.