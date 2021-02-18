https://ria.ru/20210218/ispaniya-1598104587.html

На акции в поддержку арестованного рэпера в Испании начались беспорядки

На акции в поддержку арестованного рэпера в Испании начались беспорядки

В Барселоне после мирной акции в защиту рэпера Пабло Хаселя на площади Тетуан вспыхнули беспорядки. РИА Новости, 19.02.2021

2021-02-18T23:37

2021-02-18T23:37

2021-02-19T00:01

пабло асель

испания

в мире

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МАДРИД, 18 фев — РИА Новости. В Барселоне после мирной акции в защиту рэпера Пабло Хаселя на площади Тетуан вспыхнули беспорядки.На кадрах, которые транслирует телеканал 24 Horas, видно, как радикалы начали закидывать полицию камнями и различными предметами, переворачивать контейнеры, строить баррикады и поджигать их. Пожарные пытаются потушить огонь.Также мирная акция протеста переросла в беспорядки в Валенсии, где полиция использовала против радикалов дубинки, сообщил телеканал. По меньшей мере один человек пострадал, восемь задержали.В Мадриде в течение дня небольшие группы молодых людей подходили к зданию суда, который рассматривает дела участников беспорядков, задержанных накануне.Парламентская группа Unidas Podemos обратилась в Министерство юстиции с просьбой помиловать Хаселя. Кроме того, парламентарии просят помиловать еще одного осужденного рэпера по имени Valtonyc, который уехал в Бельгию и сейчас дожидается решения бельгийских судов об экстрадиции.В 2015 году Хаселя приговорили к двум годам заключения условно за прославление леворадикального терроризма, однако в 2018 году ему вынесли новый приговор. Суд посчитал, что в 64 его постах в Twitter и одной композиции на YouTube допущены высказывания, прославляющие терроризм (прежде всего леворадикальной организации GRAPO, признанной ЕС и США террористической) и содержащие клевету в адрес монархии и государственных институтов. Он должен был добровольно прибыть в тюрьму 12 февраля, однако отказался это сделать и в понедельник забаррикадировался в Университете Льейды вместе с почти 50 сторонниками. Шестнадцатого февраля его арестовали.В четверг провинциальный суд Льейды подтвердил приговор Хаселю по другому делу за воспрепятствование правосудию и угрозы — два года и шесть месяцев тюрьмы. Он может обжаловать это решение в Верховном суде.Всего за время протестов, которые начались во вторник, в разных городах Испании были задержаны более 70 человек, пострадали более 120, в том числе силовики.

https://ria.ru/20210218/ispaniya-1598065043.html

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597539693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пабло асель, испания, в мире