https://ria.ru/20210218/ispaniya-1597897285.html

Песни в поддержку Донбасса. Из-за кого испанцы вышли на баррикады

Песни в поддержку Донбасса. Из-за кого испанцы вышли на баррикады

Испанию охватили протесты. На улицы Барселоны, Валенсии и Жироны вышли люди, возмущенные арестом популярного рэпера Пабло Хаселя. Власти усмотрели в его... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:10

ситуация в днр и лнр

референдум о независимости каталонии

карлес пучдемон

лнр

днр

донбасс

каталония

барселона (город)

испания

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Испанию охватили протесты. На улицы Барселоны, Валенсии и Жироны вышли люди, возмущенные арестом популярного рэпера Пабло Хаселя. Власти усмотрели в его творчестве призывы к терроризму и подрыву государственного строя. Музыкант уже получил условный срок. О чем его яркие и вызывающие речитативы и почему они близки испанцам, разбиралось РИА Новости. Королевский критикДва года и девять месяцев тюрьмы — столько дали испанскому рэперу Хаселю за оправдание терроризма. В 2015-м его приговорили к двум годам лишения свободы, в 2021-м добавили девять месяцев. Тем не менее, пока шел суд, музыкант оставался на свободе. Хасель родом из Барселоны. Он не раз подчеркивал, что считает себя не испанцем, а каталонцем. В песнях часто призывает к независимости автономии и разрыву нынешних отношений с Мадридом. Идеи сепаратизма и терроризма рэпер якобы продвигает через Twitter. За что и угодил на скамью подсудимых. Властям Испании не нравилось, что известный музыкант с миллионной аудиторией еще и критикует короля. Например, в песне "Хуан Карлос де Бурбон" рэпер называет королевскую семью "паразитами", "мафиози", "ворами" и "преступной бандой". В социальных сетях обвиняет суверена в "фашизме": мол, Филипп VI приказывает полиции применять силу против недовольных. В общем, в выражениях рэпер не стесняется. Испанское правосудие расценивает критику монархии как подрыв государственного строя. Обвиняемые по этой статье, как правило, попадают за решетку. Кроме того, их штрафуют на большую сумму. Вот и Хаселю, помимо тюрьмы, "за леворадикальный терроризм и оскорбление монархии" грозит штраф в размере 24 тысяч евро.На прошлой неделе власти ожидали, что рэпер добровольно сдастся полиции. Но он требование проигнорировал. Забаррикадировался в здании университета в городе Льейда на северо-востоке Каталонии вместе со сторонниками. И написал об этом в микроблоге Twitter. Его слова прозвучали как манифест: "Сегодня это я, а завтра — ты. Речь о нашей свободе. Они могут прийти в любую минуту — через полчаса или через несколько дней". За рэпера на баррикадыНо ни баррикады, ни призывы не спасли. Рэпер пробыл в университете больше суток, затем силовики пошли на штурм. Завязалась стычка, сторонники Хаселя бросали в полицейских стулья, парты и мелки. Сам рэпер не сопротивлялся, но громко кричал: "Не будет ни забвения, ни прощения". Задержание музыканта накалило ситуацию в стране. Вечером после его ареста на улицы испанских городов вышли тысячи людей — не только поклонники творчества Хаселя, но и недовольные ужесточением законодательства "О свободе выражения мнений". Они требовали отпустить рэпера и отменить вердикт. В Барселоне, Валенсии, Пальме-де-Мальорке, Жироне акции протеста переросли в столкновения с полицейскими. Демонстранты забрасывали их камнями, бутылками и петардами, переворачивали и жгли мусорные контейнеры. Разгромили несколько магазинов и банков. Представители власти в ответ применили дубинки и резиновые пули. Пострадало более 20 человек, еще 15 задержали. За рэпера вступились испанские деятели культуры и искусства. Среди них — всемирно известный режиссер Педро Альмодовар и актер Хавьер Бардем. Они обратились к властям с призывом пересмотреть законодательство о клевете и не приравнивать критику монархии к терроризму. Творческая интеллигенция возмутилась еще и потому, что не только Хасель пострадал от жестких законов. Три года назад по схожим обвинениям за решетку чуть не попал другой рэпер — Valtònyc. Он призывал "повесить короля" и "расстрелять правых политиков". Музыкант сбежал в Бельгию, в Испании же объявлен в розыск. Призыв деятелей культуры не остался без внимания властей. Закон пообещали смягчить, но приговор Хаселю не отменили. Сепаратизм и музыкаУ официального Мадрида опасения вызывает не столько выход на улицы молодых людей, столько то, что среди них могут быть каталонские националисты, выступающие за отделение от Испании. Тем более что неделю назад в Каталонии состоялись выборы в региональный парламент. На них сторонники независимости автономии получили больше половины депутатских мандатов, и Мадрид вынужденно с этим смирился. Партии, которые прошли в парламент, — "Левые республиканцы Каталонии", "Вместе за Каталонию" и "Кандидаты за народное единство" — поддерживают выход из состава Испании. До выборов они подписали меморандум с обещанием не вступать в коалиции с теми, кто против "развода" с Мадридом. После победы народные избранники сделали громкие заявления. Среди них — призывы в одностороннем порядке провозгласить независимость Каталонии. Звучат и предложения провести сначала референдум, а потом объявлять суверенитет. "За нами большая сила. После выборов мы действительно можем добиться создания Каталонской республики", — подчеркнул исполняющий обязанности главы регионального правительства Пере Арагонес. Но много и скептиков. После референдума о независимости Каталонии в 2017-м они не верят, что Мадрид пойдет на уступки. Тогда за выход из состава Испании проголосовали 90 процентов жителей автономии, но центральная власть не признала результаты. Каталонские политики и чиновники, настаивавшие на законности итогов голосования, попали за решетку. Лидер сепаратистов Карлос Пучдемон едва успел скрыться в Бельгии. Но в Испании он до сих пор в розыске. Донбасс в испанской культуре"Хасель — не политик, у него нет связей среди правящей элиты в Каталонии. Сложно назвать его и открытым сторонником независимости автономии. Скорее он считает себя националистом, даже коммунистом. При этом поддерживает право Барселоны на самостоятельное развитие. Главный мотив творчества рэпера — критика монархии и консервативных ценностей", — объясняет преподаватель Политехнического университета Каталонии и блогер из Барселоны Мигель Пуэртас. Арестованного рэпера он знает лично: их свели "экзотические обстоятельства". "До войны в Донбассе я несколько лет преподавал в Донецком национальном техническом университете. Конфликт на юго-востоке Украины застал меня врасплох. Я вынужденно там остался на время и наблюдал за событиями. Тогда я был уверен, что никому в Испании нет дела до украинских событий. Но внезапно услышал лирическую песню на испанском в поддержку сторонников самопровозглашенных республик. Потом узнал, кто автор. Это и был Хасель. Потом уже в Каталонии мы познакомились", — рассказывает Пуэртас. Песня на испанском про Донбасс — не единственное, чем запомнился Хасель. По словам Пуэртаса, после начала боевых действий на юго-востоке Украины рэпер организовал в Испании несколько концертов в поддержку тех, кто на стороне ДНР и ЛНР. Собранные за концерты деньги музыкант отправил донбасским ополченцам. "Творчество Хаселя, посвященное событиям на Украине, вдохновляло каталонцев. Многие даже хотели отправиться в Донбасс воевать. Рэпер и его поклонники симпатизировали тем, кто борется с давлением центра, будь то Мадрид в случае с Барселоной или Киев — с Донецком и Луганском", — говорит Пуэртас. Он не верит, что испанские власти смягчат законодательство и перестанут давить на критиков режима. Но все же лейтмотив творчества Хаселя — проблемы его родной страны, социальная несправедливость, коррупция, критика современного Запада. Донбасс его заинтересовал постольку, поскольку он, по его мнению, "противостоит фашистам". "Не хватит сил и отваги"Историк и специалист по Испании Александр Дунаев сомневается, что автономия проведет референдум. "Центральные власти этого не позволят, а у каталонских сторонников независимости не хватит ни сил, ни отваги пойти на открытый конфликт с Мадридом", — полагает эксперт. Он призывает не драматизировать и ситуацию вокруг ареста рэпера: по его словам, дело возбудили не столько из-за критики монархии, сколько из-за симпатии к экстремистам. "Хасель расхваливал баскскую сепаратистскую группировку ЭТА (объявившую об отказе от вооруженной борьбы и заявившую о самороспуске). Нелестные высказывания в адрес короля или полицейских тут вторичны", — поясняет Дунаев. Он подчеркивает: музыканта пока просто задержали, твиты и песни по-прежнему в отрытом доступе. Не исключено, что его даже отпустят, тем более что такие прецеденты были. Несколько лет назад Конституционный суд оправдал рэпера Сесара Строберри — ему предъявляли те же обвинения, что и Хаселю.

https://ria.ru/20210216/ispaniya-1597767949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Барселона в огне: акции протеста в Каталонии Массовые беспорядки охватили столицу Каталонии. Активисты пускают в ход булыжники, поджигают баки. Акции протеста начались после того, как суд Испании приговорил каталонских политиков к длительным срокам заключения. Их обвинили в причастности к организации референдума о независимости Каталонии в 2017 году. 2021-02-18T08:00 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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