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Юлия Меньшова рассказала об унизительном интервью с Максаковой
Юлия Меньшова рассказала об унизительном интервью с Максаковой
Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец о скандальном интервью с Людмилой Максаковой. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:41
2021-02-18T23:44
культура
людмила максакова
юлия меньшова
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец о скандальном интервью с Людмилой Максаковой."Общество разделилось &lt;…&gt; на пятьдесят процентов тех, кто говорил, что это полный провал, и пятьдесят процентов тех, кто говорил, что это блистательная работа", — вспомнила Меньшова.По ее словам, Максакова хотела задавать свои правила во время разговора, в результате чего ведущей пришлось сменить тактику и постараться показать "портрет" гостьи нестандартным способом, так как именно это, как отметила Меньшова, было главной задачей интервью."Она была убеждена, что это интервью никогда не выйдет в эфир по причине того, что она меня так унижала. Она думала, &lt;…&gt; что я не захочу демонстрировать, что меня тут бьют как девчонку по щекам", — сказала телеведущая.Меньшова также отметила, что считает разговор с Максаковой "фантастическим портретом".
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людмила максакова, юлия меньшова, youtube, соцсети, общество

Юлия Меньшова рассказала об унизительном интервью с Максаковой

19:41 18.02.2021 (обновлено: 23:44 18.02.2021)
 
© Надежда Стрелец/YoutubeСкриншот видеоинтервью Надежды Стрелец с Юлией Меньшовой
Скриншот видеоинтервью Надежды Стрелец с Юлией Меньшовой - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Надежда Стрелец/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Актриса и телеведущая Юлия Меньшова рассказала в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец о скандальном интервью с Людмилой Максаковой.
"Общество разделилось <…> на пятьдесят процентов тех, кто говорил, что это полный провал, и пятьдесят процентов тех, кто говорил, что это блистательная работа", — вспомнила Меньшова.
По ее словам, Максакова хотела задавать свои правила во время разговора, в результате чего ведущей пришлось сменить тактику и постараться показать "портрет" гостьи нестандартным способом, так как именно это, как отметила Меньшова, было главной задачей интервью.
"Она была убеждена, что это интервью никогда не выйдет в эфир по причине того, что она меня так унижала. Она думала, <…> что я не захочу демонстрировать, что меня тут бьют как девчонку по щекам", — сказала телеведущая.
Меньшова также отметила, что считает разговор с Максаковой "фантастическим портретом".
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