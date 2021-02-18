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https://ria.ru/20210218/indiya-1598040654.html
В Индии рассказали о ходе третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V"
В Индии рассказали о ходе третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V"
Третья фаза испытаний российский вакцины "Спутник V" в Индии, как ожидается, завершится к середине марта, после чего будет рассмотрено экстренное применение в... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:59
2021-02-18T15:59
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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россия
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игорь моргулов
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Третья фаза испытаний российский вакцины "Спутник V" в Индии, как ожидается, завершится к середине марта, после чего будет рассмотрено экстренное применение в стране, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла."Важно то, что вакцина Спутник V проходит третью фазу испытаний в Индии и мы ожидаем, что она будет завершена к середине марта, после чего наш регулятор рассмотрит экстренное применение вакцины в стране", - сказал Шрингла журналистам.Ранее посол Индии в Москве сообщил РИА Новости, что российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена индийским регулятором в течение нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой стране. По его словам, "российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для России и для рынков третьих стран, что будет важнейшим вкладом наших стран в борьбу с пандемией".Шрингла в среду прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению замглавы МИД России Игоря Моргулова для участия в российско-индийских межмидовских политических консультациях.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь моргулов, здоровье - общество, москва, индия, в мире

В Индии рассказали о ходе третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V"

15:59 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Третья фаза испытаний российский вакцины "Спутник V" в Индии, как ожидается, завершится к середине марта, после чего будет рассмотрено экстренное применение в стране, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла.
"Важно то, что вакцина Спутник V проходит третью фазу испытаний в Индии и мы ожидаем, что она будет завершена к середине марта, после чего наш регулятор рассмотрит экстренное применение вакцины в стране", - сказал Шрингла журналистам.
Ранее посол Индии в Москве сообщил РИА Новости, что российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена индийским регулятором в течение нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой стране. По его словам, "российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для России и для рынков третьих стран, что будет важнейшим вкладом наших стран в борьбу с пандемией".
Шрингла в среду прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению замглавы МИД России Игоря Моргулова для участия в российско-индийских межмидовских политических консультациях.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыИгорь МоргуловЗдоровье - ОбществоМоскваИндияВ мире
 
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