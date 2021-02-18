https://ria.ru/20210218/indiya-1598040654.html

В Индии рассказали о ходе третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V"

В Индии рассказали о ходе третьей фазы испытаний вакцины "Спутник V"

Третья фаза испытаний российский вакцины "Спутник V" в Индии, как ожидается, завершится к середине марта, после чего будет рассмотрено экстренное применение в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:59

2021-02-18T15:59

2021-02-18T15:59

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Третья фаза испытаний российский вакцины "Спутник V" в Индии, как ожидается, завершится к середине марта, после чего будет рассмотрено экстренное применение в стране, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла."Важно то, что вакцина Спутник V проходит третью фазу испытаний в Индии и мы ожидаем, что она будет завершена к середине марта, после чего наш регулятор рассмотрит экстренное применение вакцины в стране", - сказал Шрингла журналистам.Ранее посол Индии в Москве сообщил РИА Новости, что российская вакцина "Спутник V" может быть одобрена индийским регулятором в течение нескольких недель, после чего можно наладить ее производство в этой стране. По его словам, "российская вакцина будет производиться в Индии для Индии, для России и для рынков третьих стран, что будет важнейшим вкладом наших стран в борьбу с пандемией".Шрингла в среду прибыл в Москву с официальным визитом по приглашению замглавы МИД России Игоря Моргулова для участия в российско-индийских межмидовских политических консультациях.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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