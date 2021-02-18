https://ria.ru/20210218/grabezh-1597942989.html

Подмосковный салон связи ограбили с помощью вешалки и пакета

Подмосковный салон связи ограбили с помощью вешалки и пакета

Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды, злоумышленник задержан, сообщила официальный... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:10

2021-02-18T08:10

2021-02-18T12:20

россия

ирина волк

звенигород

происшествия

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды, злоумышленник задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья попросил показать ему мобильный в торговом павильоне в Звенигороде. Затем он достал из-под куртки предмет в пакете и начал угрожать им продавцу, после чего похитил пять смартфонов. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабёж").На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ograblenie-1592145622.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Преступник замаскировал вешалку под оружие и ограбил салон связи Cалон связи в Подмосковье ограбили с помощью вешалки, преступник задержан 2021-02-18T08:10 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ирина волк, звенигород, происшествия