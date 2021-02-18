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Подмосковный салон связи ограбили с помощью вешалки и пакета
Подмосковный салон связи ограбили с помощью вешалки и пакета
Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды, злоумышленник задержан, сообщила официальный... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:10
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россия
ирина волк
звенигород
происшествия
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды, злоумышленник задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Установлено, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья попросил показать ему мобильный в торговом павильоне в Звенигороде. Затем он достал из-под куртки предмет в пакете и начал угрожать им продавцу, после чего похитил пять смартфонов. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабёж").На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210106/ograblenie-1592145622.html
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Преступник замаскировал вешалку под оружие и ограбил салон связи
Cалон связи в Подмосковье ограбили с помощью вешалки, преступник задержан
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россия, ирина волк, звенигород, происшествия

Подмосковный салон связи ограбили с помощью вешалки и пакета

08:10 18.02.2021 (обновлено: 12:20 18.02.2021)
 
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды, злоумышленник задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья попросил показать ему мобильный в торговом павильоне в Звенигороде. Затем он достал из-под куртки предмет в пакете и начал угрожать им продавцу, после чего похитил пять смартфонов. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабёж").
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"При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона. Еще один он уже успел продать. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", - рассказала Волк.
На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
РоссияИрина ВолкЗвенигородПроисшествия
 
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