Подмосковный салон связи ограбили с помощью вешалки и пакета
08:10 18.02.2021 (обновлено: 12:20 18.02.2021)
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды, злоумышленник задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Установлено, что уроженец одной из стран ближнего зарубежья попросил показать ему мобильный в торговом павильоне в Звенигороде. Затем он достал из-под куртки предмет в пакете и начал угрожать им продавцу, после чего похитил пять смартфонов. Было возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ ("Грабёж").
"При изучении записей камер видеонаблюдения полицейские установили личность подозреваемого и задержали его при сбыте гаджетов на одном из рынков городского округа. У задержанного были обнаружены и изъяты четыре похищенных смартфона. Еще один он уже успел продать. В дальнейшем выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", - рассказала Волк.
На данный момент мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.