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МИД заявил о стратегии Германии по сдерживанию России
МИД заявил о стратегии Германии по сдерживанию России
РФ готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ, вопрос в том, почему Берлин идет на ухудшение отношений, Москва не видит для них выгоду в этом, заявила... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:44
2021-02-18T18:24
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
германия
берлин (город)
в мире
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. РФ готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ, вопрос в том, почему Берлин идет на ухудшение отношений, Москва не видит для них выгоду в этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, это отчетливо подтверждает стратегию Германии, которая нацелена на использование ресурсов союза в целях реализации избранного ею курса на комплексное сдерживание России. Многие страны ЕС, как отметила официальный представитель МИД РФ, недовольны такой позицией, но в силу различных обстоятельств, в том числе финансовой зависимости от ведущей экономики союза, не решаются выступить открыто против этой линии."Мы, в свою очередь, открыты и готовы к конструктивному взаимодействию с западноевропейскими странами на основе принципов взаимоуважения, учета интересов друг друга... Вопрос о том, почему Берлин идет на ухудшение отношений с нашей страной, я думаю, лучше адресовать нашим германским коллегам. Мы объективных для ФРГ выгод для подобной политики не видим. Возможно, видят они, вот пусть они и расскажут", - добавила Захарова, отвечая на вопрос о российско-германских отношениях.
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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, берлин (город), в мире

МИД заявил о стратегии Германии по сдерживанию России

17:44 18.02.2021 (обновлено: 18:24 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. РФ готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ, вопрос в том, почему Берлин идет на ухудшение отношений, Москва не видит для них выгоду в этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Германия раньше была генератором позитивных инициатив в отношении России и в рамках двусторонних контактов, сейчас, к сожалению, ситуация изменилась. Показательно, что за время председательства ФРГ в Совете Европы во второй половине 2020 года именно по инициативе Берлина по линии ЕС было введено сразу несколько пакетов санкций", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По ее словам, это отчетливо подтверждает стратегию Германии, которая нацелена на использование ресурсов союза в целях реализации избранного ею курса на комплексное сдерживание России. Многие страны ЕС, как отметила официальный представитель МИД РФ, недовольны такой позицией, но в силу различных обстоятельств, в том числе финансовой зависимости от ведущей экономики союза, не решаются выступить открыто против этой линии.
"Мы, в свою очередь, открыты и готовы к конструктивному взаимодействию с западноевропейскими странами на основе принципов взаимоуважения, учета интересов друг друга... Вопрос о том, почему Берлин идет на ухудшение отношений с нашей страной, я думаю, лучше адресовать нашим германским коллегам. Мы объективных для ФРГ выгод для подобной политики не видим. Возможно, видят они, вот пусть они и расскажут", - добавила Захарова, отвечая на вопрос о российско-германских отношениях.
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