https://ria.ru/20210218/germaniya-1598063977.html

МИД заявил о стратегии Германии по сдерживанию России

МИД заявил о стратегии Германии по сдерживанию России

РФ готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ, вопрос в том, почему Берлин идет на ухудшение отношений, Москва не видит для них выгоду в этом, заявила... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:44

2021-02-18T17:44

2021-02-18T18:24

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

германия

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. РФ готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ, вопрос в том, почему Берлин идет на ухудшение отношений, Москва не видит для них выгоду в этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По ее словам, это отчетливо подтверждает стратегию Германии, которая нацелена на использование ресурсов союза в целях реализации избранного ею курса на комплексное сдерживание России. Многие страны ЕС, как отметила официальный представитель МИД РФ, недовольны такой позицией, но в силу различных обстоятельств, в том числе финансовой зависимости от ведущей экономики союза, не решаются выступить открыто против этой линии."Мы, в свою очередь, открыты и готовы к конструктивному взаимодействию с западноевропейскими странами на основе принципов взаимоуважения, учета интересов друг друга... Вопрос о том, почему Берлин идет на ухудшение отношений с нашей страной, я думаю, лучше адресовать нашим германским коллегам. Мы объективных для ФРГ выгод для подобной политики не видим. Возможно, видят они, вот пусть они и расскажут", - добавила Захарова, отвечая на вопрос о российско-германских отношениях.

https://ria.ru/20210212/druzhba-1597133999.html

россия

германия

берлин (город)

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россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), германия, берлин (город), в мире