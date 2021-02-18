МИД заявил о стратегии Германии по сдерживанию России
17:44 18.02.2021 (обновлено: 18:24 18.02.2021)
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. РФ готова к конструктивному взаимодействию с ФРГ, вопрос в том, почему Берлин идет на ухудшение отношений, Москва не видит для них выгоду в этом, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Германия раньше была генератором позитивных инициатив в отношении России и в рамках двусторонних контактов, сейчас, к сожалению, ситуация изменилась. Показательно, что за время председательства ФРГ в Совете Европы во второй половине 2020 года именно по инициативе Берлина по линии ЕС было введено сразу несколько пакетов санкций", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, это отчетливо подтверждает стратегию Германии, которая нацелена на использование ресурсов союза в целях реализации избранного ею курса на комплексное сдерживание России. Многие страны ЕС, как отметила официальный представитель МИД РФ, недовольны такой позицией, но в силу различных обстоятельств, в том числе финансовой зависимости от ведущей экономики союза, не решаются выступить открыто против этой линии.
"Мы, в свою очередь, открыты и готовы к конструктивному взаимодействию с западноевропейскими странами на основе принципов взаимоуважения, учета интересов друг друга... Вопрос о том, почему Берлин идет на ухудшение отношений с нашей страной, я думаю, лучше адресовать нашим германским коллегам. Мы объективных для ФРГ выгод для подобной политики не видим. Возможно, видят они, вот пусть они и расскажут", - добавила Захарова, отвечая на вопрос о российско-германских отношениях.
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