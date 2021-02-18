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Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе мужчину
Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе мужчину
Сотрудники полиции в Нижегородской области спасли уроженца африканской республики Кот-д`Ивуар, который замерзал на трассе из-за сломавшегося автомобиля,... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:38
2021-02-18T23:34
хорошие новости
россия
касимов
кот-д'ивуар
вачский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области спасли уроженца африканской республики Кот-д`Ивуар, который замерзал на трассе из-за сломавшегося автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Сотрудники диспетчерской службы сообщили о водителе, попавшем в сложную ситуацию на трассе Нижний Новгород — Касимов возле села Филинское Вачского района.Мишель Коне Диссикует рассказал полицейским, что он уже шесть лет проживает в Нижнем Новгороде. Морозным февральским утром уроженец африканской республики отправился в районный центр, чтобы купить себе автомобиль для работы. Однако на обратном пути в купленном автомобиле сломался генератор.
https://ria.ru/20210218/politseyskie-1598002660.html
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россия
касимов
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россия, касимов, кот-д'ивуар, вачский район, нижегородская область, происшествия

Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе мужчину

21:38 18.02.2021 (обновлено: 23:34 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области спасли уроженца африканской республики Кот-д`Ивуар, который замерзал на трассе из-за сломавшегося автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники диспетчерской службы сообщили о водителе, попавшем в сложную ситуацию на трассе Нижний НовгородКасимов возле села Филинское Вачского района.
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"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. На обочине трассы они увидели автомобиль, в котором находился замерзающий водитель — уроженец жаркой Африки. Неизвестно, сколько бы еще он простоял на морозе, если бы ему на помощь не пришли сотрудники полиции", — говорится в сообщении.

Мишель Коне Диссикует рассказал полицейским, что он уже шесть лет проживает в Нижнем Новгороде. Морозным февральским утром уроженец африканской республики отправился в районный центр, чтобы купить себе автомобиль для работы. Однако на обратном пути в купленном автомобиле сломался генератор.
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"По прибытии на место происшествия сотрудники полиции посадили водителя в служебный автомобиль и доставили до отдела полиции, где напоили мужчину горячим чаем, затем вызвали эвакуатор и отбуксировали машину в технический сервис, где ее отремонтировали. Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь и продолжил путь, пообещав, что впредь будет более предусмотрительным", — отмечается в сообщении.

 
Хорошие новостиРоссияКасимовКот-д'ИвуарВачский районНижегородская областьПроисшествия
 
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