Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе мужчину
21:38 18.02.2021 (обновлено: 23:34 18.02.2021)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области спасли уроженца африканской республики Кот-д`Ивуар, который замерзал на трассе из-за сломавшегося автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Сотрудники диспетчерской службы сообщили о водителе, попавшем в сложную ситуацию на трассе Нижний Новгород — Касимов возле села Филинское Вачского района.
"На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. На обочине трассы они увидели автомобиль, в котором находился замерзающий водитель — уроженец жаркой Африки. Неизвестно, сколько бы еще он простоял на морозе, если бы ему на помощь не пришли сотрудники полиции", — говорится в сообщении.
Мишель Коне Диссикует рассказал полицейским, что он уже шесть лет проживает в Нижнем Новгороде. Морозным февральским утром уроженец африканской республики отправился в районный центр, чтобы купить себе автомобиль для работы. Однако на обратном пути в купленном автомобиле сломался генератор.
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"По прибытии на место происшествия сотрудники полиции посадили водителя в служебный автомобиль и доставили до отдела полиции, где напоили мужчину горячим чаем, затем вызвали эвакуатор и отбуксировали машину в технический сервис, где ее отремонтировали. Водитель поблагодарил полицейских за оказанную помощь и продолжил путь, пообещав, что впредь будет более предусмотрительным", — отмечается в сообщении.