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Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе мужчину

Нижегородские полицейские спасли замерзавшего на трассе мужчину

Сотрудники полиции в Нижегородской области спасли уроженца африканской республики Кот-д`Ивуар, который замерзал на трассе из-за сломавшегося автомобиля,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:38

2021-02-18T21:38

2021-02-18T23:34

хорошие новости

россия

касимов

кот-д'ивуар

вачский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 фев — РИА Новости. Сотрудники полиции в Нижегородской области спасли уроженца африканской республики Кот-д`Ивуар, который замерзал на трассе из-за сломавшегося автомобиля, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Сотрудники диспетчерской службы сообщили о водителе, попавшем в сложную ситуацию на трассе Нижний Новгород — Касимов возле села Филинское Вачского района.Мишель Коне Диссикует рассказал полицейским, что он уже шесть лет проживает в Нижнем Новгороде. Морозным февральским утром уроженец африканской республики отправился в районный центр, чтобы купить себе автомобиль для работы. Однако на обратном пути в купленном автомобиле сломался генератор.

https://ria.ru/20210218/politseyskie-1598002660.html

https://ria.ru/20210217/rys-1597928002.html

россия

касимов

кот-д'ивуар

вачский район

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, касимов, кот-д'ивуар, вачский район, нижегородская область, происшествия