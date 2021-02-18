В Рязанской области два человека пострадали при взрыве автомобиля
РЯЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Незначительные телесные повреждения получили в Скопине два человека в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа из бытового баллона, находившегося в багажнике легкового автомобиля, сообщило в четверг СУСК по Рязанской области.
"По имеющейся информации, в обеденное время 18 февраля 2021 года в городе Скопине произошла утечка газа из бытового газового баллона, находящегося в багажнике легкового автомобиля, вследствие чего транспортное средство загорелось, водитель и пассажир получили незначительные телесные повреждения. Известно, что незадолго до взрыва баллон был заправлен бытовым газом на автозаправочной станции города Скопина Рязанской области", - говорится в сообщении.
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Следователи проводят доследственную проверку.
"В ходе проверки действиям должностных лиц автозаправочной станции будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - уточняет управление.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК, автомобиль находился недалеко от административного здания Скопинского межрайонного следственного отдела, но с деятельностью следователей инцидент никак не связан. Приехавшие на автомобиле не планировали посещать отдел.