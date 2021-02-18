https://ria.ru/20210218/gaz-1598049010.html

В Рязанской области два человека пострадали при взрыве автомобиля

В Рязанской области два человека пострадали при взрыве автомобиля

Незначительные телесные повреждения получили в Скопине два человека в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа из бытового баллона, находившегося в... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T16:36

2021-02-18T16:36

2021-02-18T16:36

скопин

рязанская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 18 фев - РИА Новости. Незначительные телесные повреждения получили в Скопине два человека в результате взрыва, произошедшего из-за утечки газа из бытового баллона, находившегося в багажнике легкового автомобиля, сообщило в четверг СУСК по Рязанской области.Следователи проводят доследственную проверку.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК, автомобиль находился недалеко от административного здания Скопинского межрайонного следственного отдела, но с деятельностью следователей инцидент никак не связан. Приехавшие на автомобиле не планировали посещать отдел.

https://ria.ru/20210214/gaz-1597462456.html

скопин

рязанская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скопин, рязанская область, происшествия