Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/fridman-1598013765.html
Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании
Дело о банкротстве испанской компании Zed WorldWide в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана не было возобновлено, произошла судебная техническая... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:14
2021-02-18T14:14
михаил фридман
испания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156316/36/1563163647_0:174:2962:1840_1920x0_80_0_0_3ec0153fd7759a9943373ae6575e6541.jpg
МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Дело о банкротстве испанской компании Zed WorldWide в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана не было возобновлено, произошла судебная техническая ошибка, которая уже исправлена, сообщил РИА Новости представитель Фридмана.В середине декабря Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц.Ранее ряд СМИ сообщили, что дело возобновлено, в суд вызваны два человека для дачи показаний. Представитель Фридмана пояснил РИА Новости, что судья подписал документ, составленный с ошибкой, что означало продолжение рассмотрение дела.Остались обычные юридические процедуры обжалования. Суду предстоит рассмотреть претензии прокуратуры, но, по словам представителя, эти жалобы были представлены вне отведенного срока. Сторона защиты Фридмана будет обжаловать апелляцию прокурора.В январе Национальный суд Испании прекратил рассмотрение еще одного дела в отношении Фридмана - о покупке продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждалось, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить компанию по более низкой цене.
https://ria.ru/20200104/1563115340.html
https://realty.ria.ru/20201221/fridman-1590267573.html
испания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156316/36/1563163647_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_82a86e9afcb28185c9c42a9d26eb65ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил фридман, испания, в мире

Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании

14:14 18.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМихаил Фридман
Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Дело о банкротстве испанской компании Zed WorldWide в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана не было возобновлено, произошла судебная техническая ошибка, которая уже исправлена, сообщил РИА Новости представитель Фридмана.
В середине декабря Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц.
Владелец холдинга Интеко Елена Батурина - РИА Новости, 1920, 04.01.2020
4 января 2020, 18:21
Компания Фридмана намерена взыскать долг с Елены Батуриной
Ранее ряд СМИ сообщили, что дело возобновлено, в суд вызваны два человека для дачи показаний. Представитель Фридмана пояснил РИА Новости, что судья подписал документ, составленный с ошибкой, что означало продолжение рассмотрение дела.

"Произошла процедурная ошибка, но ее уже исправили. Производство по делу временно прекращено", - сказал РИА Новости представитель Фридмана.

Остались обычные юридические процедуры обжалования. Суду предстоит рассмотреть претензии прокуратуры, но, по словам представителя, эти жалобы были представлены вне отведенного срока. Сторона защиты Фридмана будет обжаловать апелляцию прокурора.
Председатель наблюдательного совета Альфа-Групп Михаил Фридман - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 17:50
Фридман назвал доходность инвестиций в мегаоператора водоснабжения
В январе Национальный суд Испании прекратил рассмотрение еще одного дела в отношении Фридмана - о покупке продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждалось, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить компанию по более низкой цене.
 
Михаил ФридманИспанияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
01:44США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
Лента новостейМолния