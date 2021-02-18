https://ria.ru/20210218/fridman-1598013765.html

Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании

Представитель Фридмана опроверг сообщения о возобновлении дела в Испании

Дело о банкротстве испанской компании Zed WorldWide в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана не было возобновлено, произошла судебная техническая... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:14

2021-02-18T14:14

2021-02-18T14:14

михаил фридман

испания

в мире

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МАДРИД, 18 фев – РИА Новости. Дело о банкротстве испанской компании Zed WorldWide в отношении российского бизнесмена Михаила Фридмана не было возобновлено, произошла судебная техническая ошибка, которая уже исправлена, сообщил РИА Новости представитель Фридмана.В середине декабря Национальный суд Испании прекратил рассмотрение дела о банкротстве компании Zed WorldWide (разработчик технологий и сервисов для операторов мобильной связи), не найдя доказательств вины Фридмана. Прокуратура обвиняла бизнесмена в том, что он мог воспользоваться ситуацией в компании, оказавшейся на грани банкротства, и оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц.Ранее ряд СМИ сообщили, что дело возобновлено, в суд вызваны два человека для дачи показаний. Представитель Фридмана пояснил РИА Новости, что судья подписал документ, составленный с ошибкой, что означало продолжение рассмотрение дела.Остались обычные юридические процедуры обжалования. Суду предстоит рассмотреть претензии прокуратуры, но, по словам представителя, эти жалобы были представлены вне отведенного срока. Сторона защиты Фридмана будет обжаловать апелляцию прокурора.В январе Национальный суд Испании прекратил рассмотрение еще одного дела в отношении Фридмана - о покупке продуктового ритейлера Dia. В иске против Фридмана утверждалось, что он якобы намеренно добивался падения акций Dia, чтобы купить компанию по более низкой цене.

https://ria.ru/20200104/1563115340.html

https://realty.ria.ru/20201221/fridman-1590267573.html

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михаил фридман, испания, в мире