https://ria.ru/20210218/formula-1598063522.html

Глава Тюменской области назвал формулу доверия людей к власти

Глава Тюменской области назвал формулу доверия людей к власти

Участие, обратная связь и результат – такое сочетание глава Тюменской области Александр Моор назвал формулой доверия; о примерах эффективного взаимодействия... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:43

2021-02-18T17:43

2021-02-18T17:43

тюменская область

александр моор

тюменская область

тюмень

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Участие, обратная связь и результат – такое сочетание глава Тюменской области Александр Моор назвал формулой доверия; о примерах эффективного взаимодействия власти и граждан в регионе он рассказал на круглом столе "Губернаторы новой волны: от доверия — к результату", который прошел в онлайн-формате на площадке МИА "Россия сегодня". Инициатором диалога о критериях эффективности региональной власти, в котором приняли участие губернаторы ряда областей, выступил департамент региональных программ Экспертного института социальных исследований.Для подтверждения своих слов глава Тюменской области привел конкретные примеры."Первый опыт у нас был очень интересный и неожиданный. Год 2012-й. В Тюмени на центральной площади стояло здание старого кинотеатра, который 15 лет не работал, и у нас был план благоустроить на его месте площадь перед новым большим красивым драмтеатром. В интернете развернулась жаркая дискуссия о том, что здание нужно сохранить. Мы тогда впервые провели опрос на уровне решения гордумы. Две недели было открыто голосование. На тот момент в Тюмени проживало более 450 тысяч человек, а проголосовало больше ста тысяч. И 95% выступили за снос здания и благоустройство площади. И после не было никаких попыток его опротестовать - все приняли решение как честное и справедливое", - рассказал Моор.Вслед за коллегами он подчеркнул важность коммуникации с помощью социальных сетей и интернет-технологий.Моор также рассказал о проекте "Советник губернатора" , в частности, об опросе в его рамках с целью проанализировать востребованность мер для поддержки рождаемости."Благодаря этому опросу, в Тюменской области, еще до мер, которые были приняты на федеральном уровне, был введен материнский капитал на первого ребенка в семье. Во всех коммуникациях важно быть искренним. Ты должен доверять людям и внушать доверие тем, с кем работаешь. В таком случае люди тебя понимают. Если за тобой стоят поступки и результаты. Есть много вопросов, которые мы не можем решить сразу, но, если не прятаться, а говорить с человеком, чтобы он понимал логику поступков власти, то, даже если его проблема в данный момент не решена, это все равно повышает доверие", - подытожил Моор.

https://ria.ru/20210216/biblioteki-1597741122.html

https://ria.ru/20210216/zhile-1597724583.html

тюменская область

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр моор, тюменская область, тюмень