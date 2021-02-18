Глава Тюменской области назвал формулу доверия людей к власти
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Участие, обратная связь и результат – такое сочетание глава Тюменской области Александр Моор назвал формулой доверия; о примерах эффективного взаимодействия власти и граждан в регионе он рассказал на круглом столе "Губернаторы новой волны: от доверия — к результату", который прошел в онлайн-формате на площадке МИА "Россия сегодня".
Инициатором диалога о критериях эффективности региональной власти, в котором приняли участие губернаторы ряда областей, выступил департамент региональных программ Экспертного института социальных исследований.
"Макроэкономисты доказали: экономические рывки были возможны в тех странах, где уровень доверия был очень высокий. Поэтому доверие – это условие экономического роста. Недаром, этот показатель сегодня первый среди оценки эффективности губернаторов. Самое лучшее – это опыт, который у нас есть. Я бы хотел предложить такую формулу доверия… Первое – это участие. Когда ты участвуешь, понимаешь, что происходит, и доверяешь этому. Если мы говорим о доверии между жителями и властью, а в регионе это доверие к губернатору, то здесь формула такая: диалог, обратная связь и важная составляющая – результат. Если результата нет, это сильно девальвирует общение", — уверен Моор.
Для подтверждения своих слов глава Тюменской области привел конкретные примеры.
"Первый опыт у нас был очень интересный и неожиданный. Год 2012-й. В Тюмени на центральной площади стояло здание старого кинотеатра, который 15 лет не работал, и у нас был план благоустроить на его месте площадь перед новым большим красивым драмтеатром. В интернете развернулась жаркая дискуссия о том, что здание нужно сохранить. Мы тогда впервые провели опрос на уровне решения гордумы. Две недели было открыто голосование. На тот момент в Тюмени проживало более 450 тысяч человек, а проголосовало больше ста тысяч. И 95% выступили за снос здания и благоустройство площади. И после не было никаких попыток его опротестовать - все приняли решение как честное и справедливое", - рассказал Моор.
Вслед за коллегами он подчеркнул важность коммуникации с помощью социальных сетей и интернет-технологий.
"У меня, как и у коллег, открытые аккаунты - 144 тысячи подписчиков. Приведу пример их эффективности: 2019 год, когда впервые вводились тарифы на вывоз мусора. Понятно, что до этого за мусор тоже платили – с квадратного метра. Мы по аналогии рассчитали тариф с квадратного метра, в декабре утвердили. Уже в начале января люди стали возмущаться. Они считали это несправедливым, ссылаясь на то, что мусор образуют люди, а не метры. И я в своих сетях объявил голосование. Более 26 тысяч человек проголосовали за сутки, из них 86% считали, что платить надо не с квадратного метра, а с человека. Мы понимали, что, если платить с квадратного метра, больше, скажем так, пострадают владельцы большой недвижимости, а если с человека – многодетные семьи. Поэтому мы приняли решение большинства, но одновременно с ним приняли пакет мер поддержки многодетных семей в части установления соответствующих льгот", - рассказал губернатор.
Моор также рассказал о проекте "Советник губернатора" , в частности, об опросе в его рамках с целью проанализировать востребованность мер для поддержки рождаемости.
"Благодаря этому опросу, в Тюменской области, еще до мер, которые были приняты на федеральном уровне, был введен материнский капитал на первого ребенка в семье. Во всех коммуникациях важно быть искренним. Ты должен доверять людям и внушать доверие тем, с кем работаешь. В таком случае люди тебя понимают. Если за тобой стоят поступки и результаты. Есть много вопросов, которые мы не можем решить сразу, но, если не прятаться, а говорить с человеком, чтобы он понимал логику поступков власти, то, даже если его проблема в данный момент не решена, это все равно повышает доверие", - подытожил Моор.