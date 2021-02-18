https://ria.ru/20210218/feltsman-1597975398.html

Вечер памяти композитора Оскара Фельцмана пройдет онлайн в четверг

Вечер памяти композитора Оскара Фельцмана пройдет онлайн в четверг

Вечер памяти советского композитора Оскара Фельцмана (1921 – 2013), приуроченный к столетию его рождения, пройдет в четверг в онлайн-формате, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T11:44

2021-02-18T11:44

2021-02-18T11:44

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марина цветаева

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вечер памяти советского композитора Оскара Фельцмана (1921 – 2013), приуроченный к столетию его рождения, пройдет в четверг в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).Оскар Фельцман (1921 – 2013) - один из известных композиторов советской эпохи, был автором полутора тысяч песен. "В их число вошли не только шлягеры, но и многочисленные вокальные циклы, в том числе на стихи Цветаевой, Инны Лиснянской и Хаима Бялика. Но даже если бы Фельцман был автором только "Ландышей" и "Огромного неба", он уже остался бы в истории отечественной музыки как автор шедевров", - отмечают в РЕК.О Фельцмане расскажут его родственники, а также народный артист России Лев Лещенко, музыкант, композитор, продюсер Стас Намин, представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, член Общественного совета РЕК Александр Журбин, композитор, заслуженный деятель искусств России Татьяна Камышева, диктор, журналист Владимир Молчанов, а также президент РЕК Юрий Каннер."Мне выпало счастье дружить с этим потрясающим человеком и поистине великим композитором. Музыка Фельцмана - бесценное сокровище, написанные им песни стали народными и их с удовольствием поют ровесники его правнуков. И это самый лучший памятник Оскару Борисовичу. Нам всем его очень не хватает",- рассказал Каннер, друг семьи Фельцманов с середины 1990-х годов.Встреча состоится в рамках онлайн-проекта "5 o'clock с Российским еврейским конгрессом" в 18 часов.

https://ria.ru/20210217/spektakl-1597840348.html

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религия, россия, новости - религия и мировоззрение, оскар фельцман, российский еврейский конгресс, марина цветаева