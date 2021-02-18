Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210218/feltsman-1597975398.html
Вечер памяти композитора Оскара Фельцмана пройдет онлайн в четверг
Вечер памяти композитора Оскара Фельцмана пройдет онлайн в четверг
Вечер памяти советского композитора Оскара Фельцмана (1921 – 2013), приуроченный к столетию его рождения, пройдет в четверг в онлайн-формате, сообщает... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T11:44
2021-02-18T11:44
религия и мировоззрение
религия
россия
новости - религия и мировоззрение
оскар фельцман
российский еврейский конгресс
марина цветаева
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/92155/28/921552816_0:0:3003:1689_1920x0_80_0_0_2f5a20d9ed4b2609eaeaea6cbea630dc.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вечер памяти советского композитора Оскара Фельцмана (1921 – 2013), приуроченный к столетию его рождения, пройдет в четверг в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).Оскар Фельцман (1921 – 2013) - один из известных композиторов советской эпохи, был автором полутора тысяч песен. "В их число вошли не только шлягеры, но и многочисленные вокальные циклы, в том числе на стихи Цветаевой, Инны Лиснянской и Хаима Бялика. Но даже если бы Фельцман был автором только "Ландышей" и "Огромного неба", он уже остался бы в истории отечественной музыки как автор шедевров", - отмечают в РЕК.О Фельцмане расскажут его родственники, а также народный артист России Лев Лещенко, музыкант, композитор, продюсер Стас Намин, представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, член Общественного совета РЕК Александр Журбин, композитор, заслуженный деятель искусств России Татьяна Камышева, диктор, журналист Владимир Молчанов, а также президент РЕК Юрий Каннер."Мне выпало счастье дружить с этим потрясающим человеком и поистине великим композитором. Музыка Фельцмана - бесценное сокровище, написанные им песни стали народными и их с удовольствием поют ровесники его правнуков. И это самый лучший памятник Оскару Борисовичу. Нам всем его очень не хватает",- рассказал Каннер, друг семьи Фельцманов с середины 1990-х годов.Встреча состоится в рамках онлайн-проекта "5 o'clock с Российским еврейским конгрессом" в 18 часов.
https://ria.ru/20210217/spektakl-1597840348.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/92155/28/921552816_70:0:2737:2000_1920x0_80_0_0_00048ac770d54f4172146b3d61df887e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, россия, новости - религия и мировоззрение, оскар фельцман, российский еврейский конгресс, марина цветаева

Вечер памяти композитора Оскара Фельцмана пройдет онлайн в четверг

11:44 18.02.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрощание с композитором Оскаром Фельцманом
Прощание с композитором Оскаром Фельцманом - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Вечер памяти советского композитора Оскара Фельцмана (1921 – 2013), приуроченный к столетию его рождения, пройдет в четверг в онлайн-формате, сообщает пресс-служба Российского еврейского конгресса (РЕК).
Оскар Фельцман (1921 – 2013) - один из известных композиторов советской эпохи, был автором полутора тысяч песен. "В их число вошли не только шлягеры, но и многочисленные вокальные циклы, в том числе на стихи Цветаевой, Инны Лиснянской и Хаима Бялика. Но даже если бы Фельцман был автором только "Ландышей" и "Огромного неба", он уже остался бы в истории отечественной музыки как автор шедевров", - отмечают в РЕК.
О Фельцмане расскажут его родственники, а также народный артист России Лев Лещенко, музыкант, композитор, продюсер Стас Намин, представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, член Общественного совета РЕК Александр Журбин, композитор, заслуженный деятель искусств России Татьяна Камышева, диктор, журналист Владимир Молчанов, а также президент РЕК Юрий Каннер.
"Мне выпало счастье дружить с этим потрясающим человеком и поистине великим композитором. Музыка Фельцмана - бесценное сокровище, написанные им песни стали народными и их с удовольствием поют ровесники его правнуков. И это самый лучший памятник Оскару Борисовичу. Нам всем его очень не хватает",- рассказал Каннер, друг семьи Фельцманов с середины 1990-х годов.
Встреча состоится в рамках онлайн-проекта "5 o'clock с Российским еврейским конгрессом" в 18 часов.
Афиша Электротеатра Станиславский в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 14:06Религия и мировоззрение
Премьера спектакля о еврее-философе Маймоне пройдет в Москве в среду
 
Религия и мировоззрениеРелигияРоссияНовости - Религия и мировоззрениеОскар ФельцманРоссийский еврейский конгрессМарина Цветаева
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:11В Кремле оценили идею Михалкова о наказании за призывы к санкциям
14:11Поклонская рассказала, почему Украина отказалась от Крыма
14:11Калягин назвал Мягкова воплощением понятия "интеллигенция"
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
13:50Путин обсудил с членами Совбеза ликвидацию последствий паводков
13:48Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
13:43Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова
13:41В Ленинградской области полицейские спасли пенсионеров и собаку из пожара
13:36СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске
13:35Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"
Лента новостейМолния