https://ria.ru/20210218/evro-1598008610.html

Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля

Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки - до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:00

2021-02-18T14:00

2021-02-18T14:00

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки - до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 9,02 копейки, составив 80,568 рубля.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центральный банк рф (цб рф), экономика