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Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки - до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:00
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россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки - до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 9,02 копейки, составив 80,568 рубля.
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россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля

14:00 18.02.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 21,09 копейки - до 88,87 рубля, курс доллара увеличился на 0,86 копейки, до 73,7755 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась на 9,02 копейки, составив 80,568 рубля.
 
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