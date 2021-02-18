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Apple добавит эмодзи с бородатыми женщинами
Apple добавит эмодзи с бородатыми женщинами
Компания Apple добавила новые эмодзи из выпуска Emoji 13.1 консорциума Unicode в новую бета-версию iOS 14.5, пишет портал The Verge. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:21
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Компания Apple добавила новые эмодзи из выпуска Emoji 13.1 консорциума Unicode в новую бета-версию iOS 14.5, пишет портал The Verge.В частности, у иконок с людьми появилось больше вариаций тона кожи, а также появилась целая "группа" эмодзи, изображающих женщин с бородой.Пользователи iOS вскоре смогут увидеть и новый шприц: вместо красной жидкости в нем теперь содержится прозрачная — пользователи Сети и некоторые СМИ уже успели предположить, что изображение является отсылкой к вакцине от коронавируса.Кроме того, компания добавила несколько новых эмоций и "сердечек".Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.
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apple iphone, apple ipad, apple ios, apple, технологии, в мире

Apple добавит эмодзи с бородатыми женщинами

21:21 18.02.2021 (обновлено: 23:47 18.02.2021)
 
© Фото : Apple Inc.Apple Touch Bar на ноутбуках MacBook Pro
Apple Touch Bar на ноутбуках MacBook Pro - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Apple Inc.
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Компания Apple добавила новые эмодзи из выпуска Emoji 13.1 консорциума Unicode в новую бета-версию iOS 14.5, пишет портал The Verge.
В частности, у иконок с людьми появилось больше вариаций тона кожи, а также появилась целая "группа" эмодзи, изображающих женщин с бородой.
Пользователи iOS вскоре смогут увидеть и новый шприц: вместо красной жидкости в нем теперь содержится прозрачная — пользователи Сети и некоторые СМИ уже успели предположить, что изображение является отсылкой к вакцине от коронавируса.
Кроме того, компания добавила несколько новых эмоций и "сердечек".
Публичные версии операционных систем iOS 14.5 и iPadOS 14.5 станут доступны позднее.
Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк, 1434 год. Картина с эмодзи - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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Слов нет, одни эмодзи. Как веселые картинки (почти) заменили язык
 
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