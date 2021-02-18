https://ria.ru/20210218/ebola-1598024570.html
ВОЗ назвала причину вспышки Эболы в ДР Конго
ВОЗ назвала причину вспышки Эболы в ДР Конго
Штамм Эболы, который послужил причиной нынешней вспышки заболевания в Демократической республике Конго, аналогичен тому, которые был выявлен в прошлом году во... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:54
2021-02-18T14:54
2021-02-18T14:54
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ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм Эболы, который послужил причиной нынешней вспышки заболевания в Демократической республике Конго, аналогичен тому, которые был выявлен в прошлом году во время вспышки лихорадки в регионе Северное Киву, заявила на брифинге глава регионального отделения ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти."Мы получили результаты. И действительно, есть связь между нынешней вспышкой и предыдущими вспышками, которые были в Северном Киву в Демократической республике Конго", - сказала она.
https://ria.ru/20210214/ebola-1597444055.html
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