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ВОЗ назвала причину вспышки Эболы в ДР Конго
ВОЗ назвала причину вспышки Эболы в ДР Конго
Штамм Эболы, который послужил причиной нынешней вспышки заболевания в Демократической республике Конго, аналогичен тому, которые был выявлен в прошлом году во... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:54
2021-02-18T14:54
воз
африка
демократическая республика конго
в мире
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ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм Эболы, который послужил причиной нынешней вспышки заболевания в Демократической республике Конго, аналогичен тому, которые был выявлен в прошлом году во время вспышки лихорадки в регионе Северное Киву, заявила на брифинге глава регионального отделения ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти."Мы получили результаты. И действительно, есть связь между нынешней вспышкой и предыдущими вспышками, которые были в Северном Киву в Демократической республике Конго", - сказала она.
https://ria.ru/20210214/ebola-1597444055.html
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воз, африка, демократическая республика конго, в мире

ВОЗ назвала причину вспышки Эболы в ДР Конго

14:54 18.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 18 фев – РИА Новости, Елизавета Исакова. Штамм Эболы, который послужил причиной нынешней вспышки заболевания в Демократической республике Конго, аналогичен тому, которые был выявлен в прошлом году во время вспышки лихорадки в регионе Северное Киву, заявила на брифинге глава регионального отделения ВОЗ по Африке Матшидисо Моэти.
"Мы получили результаты. И действительно, есть связь между нынешней вспышкой и предыдущими вспышками, которые были в Северном Киву в Демократической республике Конго", - сказала она.
Госпитализация ребенка с подозрением на Эболу в Либерии - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 18:32
В Гвинее началась эпидемия Эболы
 
ВОЗАфрикаДемократическая Республика КонгоВ мире
 
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