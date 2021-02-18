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В Ростове-на-Дону один человек погиб в ДТП
В Ростове-на-Дону один человек погиб в ДТП
"Камаз" врезался в автовышку в Ростове-на-Дону, на которой рабочие монтировали баннер, один из мужчин скончался, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:57
2021-02-18T21:57
россия
гумвд
ростовская область
ростов-на-дону
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. "Камаз" врезался в автовышку в Ростове-на-Дону, на которой рабочие монтировали баннер, один из мужчин скончался, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.По данным ведомства, авария произошла на проспекте Стачки. Сотрудники ремонтной фирмы на мосту монтировали баннер.От полученных травм один из них скончался на месте, за жизнь второго борются врачи. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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россия, гумвд, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону один человек погиб в ДТП

21:57 18.02.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. "Камаз" врезался в автовышку в Ростове-на-Дону, на которой рабочие монтировали баннер, один из мужчин скончался, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, авария произошла на проспекте Стачки. Сотрудники ремонтной фирмы на мосту монтировали баннер.

"По предварительной информации, водитель "Камаза" не справился с управлением и врезался в автовышку, с помощью которой проводились монтажные работы. В результате ДТП двое рабочих сорвались вниз и упали на железнодорожные пути", - говорится в сообщении.

От полученных травм один из них скончался на месте, за жизнь второго борются врачи. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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