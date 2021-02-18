https://ria.ru/20210218/dtp-1598098463.html

В Ростове-на-Дону один человек погиб в ДТП

В Ростове-на-Дону один человек погиб в ДТП

"Камаз" врезался в автовышку в Ростове-на-Дону, на которой рабочие монтировали баннер, один из мужчин скончался, сообщает ГУМВД России по Ростовской области. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:57

2021-02-18T21:57

2021-02-18T21:57

россия

гумвд

ростовская область

ростов-на-дону

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. "Камаз" врезался в автовышку в Ростове-на-Дону, на которой рабочие монтировали баннер, один из мужчин скончался, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.По данным ведомства, авария произошла на проспекте Стачки. Сотрудники ремонтной фирмы на мосту монтировали баннер.От полученных травм один из них скончался на месте, за жизнь второго борются врачи. На месте происшествия находятся сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20210217/dtp-1597775563.html

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ростов-на-дону

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, гумвд, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия