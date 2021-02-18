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Депутаты планируют увеличить соцгарантии за ненормированный рабочий день
Депутаты планируют увеличить соцгарантии за ненормированный рабочий день
Парламентарии хотят установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:40
2021-02-18T14:01
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Парламентарии хотят установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.Сегодня депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения. "К теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы во-первых четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во вторых установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск", — пояснил Исаев.Сейчас за ненормированный рабочий день россияне могут рассчитывать на три дополнительных дня отпуска."(Надо. — Прим. ред.) чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, на сколько ему это реально нужно", — считает Исаев.В заключение он сказал, что пока работодатель воспринимает ненормированный график как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, и призвал заняться этой проблемой.
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

Депутаты планируют увеличить соцгарантии за ненормированный рабочий день

12:40 18.02.2021 (обновлено: 14:01 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВ холле Государственной Думы РФ
В холле Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Парламентарии хотят установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Сегодня депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения.
"К теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы во-первых четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во вторых установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск", — пояснил Исаев.
Сейчас за ненормированный рабочий день россияне могут рассчитывать на три дополнительных дня отпуска.
"(Надо. — Прим. ред.) чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, на сколько ему это реально нужно", — считает Исаев.
В заключение он сказал, что пока работодатель воспринимает ненормированный график как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, и призвал заняться этой проблемой.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 07:10
В Госдуме рассказали о поправках в ТК о ненормированном рабочем дне
 
Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
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