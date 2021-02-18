https://ria.ru/20210218/deputaty-1597987300.html

Депутаты планируют увеличить соцгарантии за ненормированный рабочий день

Депутаты планируют увеличить соцгарантии за ненормированный рабочий день

Парламентарии хотят установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:40

2021-02-18T12:40

2021-02-18T14:01

андрей исаев

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Парламентарии хотят установить более существенные социальные гарантии за ненормированный рабочий день, рассказал первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.Сегодня депутаты и сенаторы во главе со спикерами обеих палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко внесли в Госдуму законопроект о совершенствовании сферы занятости населения. "К теме ненормированного рабочего дня мы возвращаемся для того, чтобы во-первых четко прописать категории, к которым может относиться данная норма, а во вторых установить более существенные социальные гарантии, например, более значительный отпуск", — пояснил Исаев.Сейчас за ненормированный рабочий день россияне могут рассчитывать на три дополнительных дня отпуска."(Надо. — Прим. ред.) чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно, на сколько ему это реально нужно", — считает Исаев.В заключение он сказал, что пока работодатель воспринимает ненормированный график как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, и призвал заняться этой проблемой.

https://ria.ru/20201125/gosduma-1586190308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество