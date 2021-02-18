https://ria.ru/20210218/depozit-1597836346.html

Нулевой депозит: почему россияне не спешат возвращать деньги в банки

Нулевой депозит: почему россияне не спешат возвращать деньги в банки

В минувшем году клиенты банков сняли с рублевых и валютных депозитов рекордные суммы. Это типично для кризиса, но потом деньги обычно возвращают. На этот раз... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:00

2021-02-18T08:09

российский фондовый рынок

фондовый рынок сша

депозиты

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инвестиции

вклады

национальное рейтинговое агентство

экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Наталья Дембинская. В минувшем году клиенты банков сняли с рублевых и валютных депозитов рекордные суммы. Это типично для кризиса, но потом деньги обычно возвращают. На этот раз обратно ждут лишь 40%. Куда делся кеш, стоит ли финансистам на него рассчитывать и что будет со ставками по вкладам — в материале РИА Новости. Опустошили счетаЗа год со счетов забрали 2,8 триллиона рублей — 25% общей наличной денежной базы. Столь масштабный отток из банков клиентских денег — результат и коронакризиса, и низкой доходности депозитов. Уменьшение ключевой ставки Центробанком удешевляет кредит и поддерживает бизнес, но вместе с тем делает вклады не столь выгодными. Еще один фактор — опасения, связанные с новым налогом на депозиты. Как разъяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), он коснется только тех, у кого в банках в совокупности будет больше миллиона рублей, а доход по процентам превысит ключевую ставку ЦБ. Но кто-то этого не понял или просто решил перестраховаться и забрал наличку. Вложили кто кудаКуда делись все эти средства? В основном на рынок недвижимости. Покупка жилья на сбережения — самая популярная стратегия. Ажиотаж подогрела программа льготной ипотеки, запущенная весной и продленная до июля 2021-го. Цены на квартиры выросли более чем на 20 процентов, а сумма ипотечных кредитов — почти на 50. Склонность населения инвестировать в жилье подтвердило исследование "Дом.РФ" и ВЦИОМ: 66 процентов россиян считают приобретение недвижимости более выгодным, чем банковский вклад.Немало сбережений утекло на фондовый рынок. Прежде всего в ценные бумаги — российские и американские акции, а также еврооблигации. Согласно "народному портфелю" MOEX, в топе спроса — компании США, фонды на золото и долларовые активы. Перевод средств при отрицательных процентных ставках на фондовый рынок — общемировая тенденция. Взрывной рост числа новых брокерских счетов в последнее время наблюдается везде, в том числе в России.Проверенный "инструмент", как водится, — матрас. По самым скромным оценкам, люди держат дома порядка пяти триллионов рублей. Это те, кто боится нового налога, кризиса банковской системы, заморозки вкладов, инвестиционных рисков и других сюрпризов. Возвращать не планируютВ том, что в кризис россияне "обезжирили" депозитную базу банков и запаслись наличными, нет ничего удивительного. Спрос на кеш всегда увеличивается в условиях неопределенности. Это прямое следствие панических настроений: деньги всегда должны быть под рукой. Включились те же механизмы, что и при ажиотаже вокруг гречки и товаров первой необходимости. Так же было в кризисы 2008 и 2014 годов, однако наличные довольно быстро вернулись в банки — поспособствовал рост ставок по депозитам. Сейчас ситуация совершенно иная. В первую декаду февраля средняя максимальная ставка рублевых вкладов десяти банков России, привлекающих больше всего средств населения, — 4,47%. На недавнем заседании ЦБ не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается этого делать в обозримом будущем. Кроме того, финрегулятор повысил прогноз по инфляции. Но все же заметного увеличения процентов по депозитам ждать не стоит. Пока реальные ставки по депозитам низкие, ситуация не изменится. Граждане предпочтут инвестировать в другие финансовые инструменты или же хранить сбережения в валюте. Специалисты рекомендуют вкладчикам сформировать мультивалютную корзину: два счета, в евро и долларах. В целом же набор надежных инструментов для инвестирования и сохранения все тот же. В декабре Центробанк предостерег финансовые институты от продажи обычным гражданам продуктов, которые "содержат высокие инвестиционные риски и <…> сложны для понимания". ЦБ намерен провести тестирование населения на знание возможных потерь при пользовании такими услугами.

https://ria.ru/20210211/mvf-1596890038.html

https://ria.ru/20201207/vklady-1587625714.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фондовый рынок, фондовый рынок сша, депозиты, банки, инвестиции, вклады, национальное рейтинговое агентство, экономика