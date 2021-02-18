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Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу
Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу
Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:07
2021-02-18T17:07
2021-02-18T19:25
россия
иван шкловец
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.В этом году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, поэтому выходной переносится с субботы на понедельник, 22 февраля. Следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет семь коротких рабочих недель.
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россия, иван шкловец, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество