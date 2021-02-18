Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/den-1598054923.html
Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу
Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу
Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T17:07
2021-02-18T19:25
россия
иван шкловец
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_76d0f986ebec48cf302dcea9fb7b6ce7.jpg
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.В этом году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, поэтому выходной переносится с субботы на понедельник, 22 февраля. Следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет семь коротких рабочих недель.
https://radiosputnik.ria.ru/20210218/vykhodnoy-1597949644.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155354/54/1553545486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4d26a4a804a0b934e7f4b50a3e3e0d7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, иван шкловец, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество

Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу

17:07 18.02.2021 (обновлено: 19:25 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник в офисе
Сотрудник в офисе - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
В этом году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, поэтому выходной переносится с субботы на понедельник, 22 февраля.

"Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", — сказал Шкловец.

Следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет семь коротких рабочих недель.
Мама гуляет с детьми - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
Вчера, 09:26
Россиянам планируют сделать дополнительный выходной
 
РоссияИван ШкловецФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53В Хабаровском крае водитель бульдозера погиб после падения в пропасть
05:53Мясников развеял популярный миф о кофе
05:38В ДТП с автобусом в Хабаровском крае пострадали три пассажира
05:34Пользователи Facebook пожаловались на сбои в работе соцсети
05:15Эксперт рассказал, с какого возраста стоит обучать детей инвестированию
04:29При пожаре в жилом доме в Кирове погибли несколько человек
04:25Разработчик рассказал, гле могут применить самолеты Открытого неба
04:10В Роскачестве рассказали, как не спалить смартфон
04:09Российские ученые научились оценивать степень усталости авиапилотов
03:55Тигрята в приморском нацпарке проверили фотоловушку на прочность
03:48Пушков назвал восхищение мнением Запада "комплексом неполноценности"
03:36Разработчик рассказал о возможностях новейшей инфракрасной камеры
03:03Набиуллина заявила об угрозе пузыря на финансовом рынке
02:49Врач назвал заболевания, на которые может указывать ухудшение памяти
02:36Илон Маск вновь возглавил список самых богатых людей мира
02:25В госдепе заявили о готовности США к переговорам "шестерки" и Ирана
02:15Врач из Центра Гамалеи дал прогноз по развитию коронавируса весной
02:15Специалист дал совет по быстрому поиску украденного гаджета
02:05Нетаньяху оценил помощь Путина в возвращении израильтянки из Сирии
01:44США отозвали заявление Трампа о возврате санкций ООН против Ирана
Лента новостейМолния