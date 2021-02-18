https://ria.ru/20210218/den-1598054923.html

Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу

Роструд напомнил о коротком рабочем дне в субботу

Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T17:07

2021-02-18T17:07

2021-02-18T19:25

россия

иван шкловец

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.В этом году День защитника Отечества, 23 февраля, приходится на вторник, поэтому выходной переносится с субботы на понедельник, 22 февраля. Следующая рабочая неделя будет короткой — всего три дня. А в целом в этом году будет семь коротких рабочих недель.

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/vykhodnoy-1597949644.html

россия

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2021

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россия, иван шкловец, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество