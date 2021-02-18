https://ria.ru/20210218/delo-1597957604.html

Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело из-за смерти оппозиционера

Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело из-за смерти оппозиционера

Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по факту смерти оппозиционера Романа Бондаренко, скончавшегося в больнице после потасовки с неизвестными в Минске,... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:30

2021-02-18T10:30

2021-02-18T10:53

протесты в белоруссии

генеральная прокуратура белоруссии

минск

белоруссия

происшествия

в мире

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МИНСК, 18 фев – РИА Новости. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по факту смерти оппозиционера Романа Бондаренко, скончавшегося в больнице после потасовки с неизвестными в Минске, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.Бондаренко скончался в больнице, куда был доставлен из отделения милиции. Он получил травмы в потасовке с неизвестными, приехавшими в один из минских дворов снимать с забора оппозиционные бело-красно-белые ленты. Оппозиция считает, что смерть мужчины является следствием политики власти. Правоохранители сообщали, что Бондаренко поступил в больницу с телесными повреждениями и в состоянии алкогольного опьянения. Портал tut.by опубликовал документы из медучреждения об отсутствии алкоголя в крови мужчины. В прокуратуре заявили, что в белорусских СМИ были опубликованы предварительные данные исследования на содержание алкоголя в организме. Было возбуждено дело о разглашении врачебной тайны."Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело… по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Бондаренко Романа Игоревича", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства.В генпрокуратуре подчеркнули, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена". "Уголовное дело находится в производстве генеральной прокуратуры", - отмечается в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые в том числе подавлялись силовиками с применением спецсредств. Акции протеста продолжаются до сих пор, но они носят локальный характер, число их участников существенно сократилось. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210216/obyski-1597640723.html

https://ria.ru/20201103/stsenariy-1582703294.html

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генеральная прокуратура белоруссии, минск, белоруссия, происшествия, в мире