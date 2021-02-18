https://ria.ru/20210218/datchik-1597929839.html

Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик

Эксперт рассказал, зачем китайским смартфонам черный датчик

На китайских смартфонах есть датчик инфракрасного излучения, которого нет у устройств Apple и Samsung. Такие приспособления есть на пультах управления бытовой... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T02:13

2021-02-18T02:13

2021-02-18T12:19

роман шамин

россия

samsung

смартфоны

apple

китай

технологии

общество

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. На китайских смартфонах есть датчик инфракрасного излучения, которого нет у устройств Apple и Samsung. Такие приспособления есть на пультах управления бытовой техникой, рассказал агентству "Прайм" директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин.Плюсом этой технологии является возможность быстрого подключения устройств напрямую без использования систем взаимной регистрации, применяемой при соединении через Bluetooth.С другой стороны, такое подключение не всегда безопасно с точки зрения конфиденциальности данных, поскольку чем проще подключение, тем вероятнее несанкционированный доступ.Смартфон с ИК-датчиком можно использовать как пульт управления телевизором или освещением в комнате, однако Шамин считает что эта технология не будет востребована в будущем. По его словам, в ближайшее время активнее будет использовать интернет вещей, которые будут объединятся в "умный дом". Управлять им можно будет через интернет, а ИК-порты будут не нужны.

https://ria.ru/20210212/utechki-1597131097.html

россия

китай

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2021

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роман шамин, россия, samsung, смартфоны, apple, китай, технологии, общество