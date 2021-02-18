Бальбек назвал строительство дамбы на Украине ненужным проектом
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины, отметив, что в Крыму даже не рассматривают получение воды от Киева.
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
"В Крыму и не рассматривают ситуацию получения воды от Украины. Нас вынудили с 2014 года решать этот вопрос своими силами, да и поведение официального Киева не внушало и не внушает оптимизма для серьёзных переговоров. Так что думаю, должностные лица просто хотят получить деньги под ненужный проект", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, "вместо дамбы будет груда камней, затем победный доклад в Киев о проделанной работе".
"А все, что удалось украсть, отправится в далёкое путешествие в район офшорных зон, и это будет греть сердце "отважным борцам" за украинскую воду. Сегодня на Украине нет ни одного мало-мальски важного проекта, который бы так или иначе не затрагивал Россию. И под такое "благое" дело деньги из бюджета всегда найдутся, этим и пользуются воры в высоких кабинетах", - заключил он.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".