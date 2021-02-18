https://ria.ru/20210218/damba-1597966054.html

Бальбек назвал строительство дамбы на Украине ненужным проектом

Бальбек назвал строительство дамбы на Украине ненужным проектом

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины, отметив, что в Крыму даже... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T10:59

2021-02-18T10:59

2021-02-18T10:59

россия

антон кориневич

днепр (город)

руслан бальбек

владимир путин

севастополь

оон

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины, отметив, что в Крыму даже не рассматривают получение воды от Киева.Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.По мнению депутата, "вместо дамбы будет груда камней, затем победный доклад в Киев о проделанной работе".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html

https://ria.ru/20210217/evromaydan-1597928189.html

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россия, антон кориневич, днепр (город), руслан бальбек, владимир путин, севастополь, оон