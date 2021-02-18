Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/damba-1597966054.html
Бальбек назвал строительство дамбы на Украине ненужным проектом
Бальбек назвал строительство дамбы на Украине ненужным проектом
Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины, отметив, что в Крыму даже... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T10:59
2021-02-18T10:59
россия
антон кориневич
днепр (город)
руслан бальбек
владимир путин
севастополь
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_d60a642932b7d882d13f8fef59e08bf7.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины, отметив, что в Крыму даже не рассматривают получение воды от Киева.Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.По мнению депутата, "вместо дамбы будет груда камней, затем победный доклад в Киев о проделанной работе".Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html
https://ria.ru/20210217/evromaydan-1597928189.html
россия
днепр (город)
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156202/09/1562020959_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_7783e2083ab6c4462a14017c217bd1a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, антон кориневич, днепр (город), руслан бальбек, владимир путин, севастополь, оон

Бальбек назвал строительство дамбы на Украине ненужным проектом

10:59 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал возможное строительство дамбы в русле Северо-Крымского канала на территории Украины, отметив, что в Крыму даже не рассматривают получение воды от Киева.
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 22:05
В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров
"В Крыму и не рассматривают ситуацию получения воды от Украины. Нас вынудили с 2014 года решать этот вопрос своими силами, да и поведение официального Киева не внушало и не внушает оптимизма для серьёзных переговоров. Так что думаю, должностные лица просто хотят получить деньги под ненужный проект", - сказал Бальбек РИА Новости.
По мнению депутата, "вместо дамбы будет груда камней, затем победный доклад в Киев о проделанной работе".
"А все, что удалось украсть, отправится в далёкое путешествие в район офшорных зон, и это будет греть сердце "отважным борцам" за украинскую воду. Сегодня на Украине нет ни одного мало-мальски важного проекта, который бы так или иначе не затрагивал Россию. И под такое "благое" дело деньги из бюджета всегда найдутся, этим и пользуются воры в высоких кабинетах", - заключил он.
Сторонники евроинтеграции Украины во время митинга на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 22:42
В Совфеде назвали Евромайдан крахом государственной системы Украины
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияАнтон КориневичДнепр (город)Руслан БальбекВладимир ПутинСевастопольООН
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
13:50Путин обсудил с членами Совбеза ликвидацию последствий паводков
13:48Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
13:43Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова
13:41В Ленинградской области полицейские спасли пенсионеров и собаку из пожара
13:36СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске
13:35Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"
13:35Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
13:35Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении
13:34В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет
Лента новостейМолния