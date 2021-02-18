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В Челябинске задержали замглавы по экономическому развитию Извекова
В Челябинске задержали замглавы по экономическому развитию Извекова
Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:30
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россия
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происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.Она уточнила, что причины задержания не поясняются, за информацией следует обращаться в следственное управление СКРФ по региону.РИА Новости пока не удалось получить комментарий СУСК.По данным сайта администрации города, Извеков родился 18 марта 1979 году в Увельском районе Челябинской области. С августа 2011 года до ноября 2015 года работал коммерческим директором, замдиректора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015 года до февраля 2020 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах, таких как "Айзет-Телеком Урал", "Ростелеком", "Ростех". На должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен 26 февраля 2020 года.
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россия, ростех, ростелеком, челябинская область, происшествия, челябинск

В Челябинске задержали замглавы по экономическому развитию Извекова

13:30 18.02.2021 (обновлено: 13:39 18.02.2021)
 
© Фото : Официальный сайт Администрации города ЧелябинскаОлег Извеков
Олег Извеков - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : Официальный сайт Администрации города Челябинска
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Управлением ФСБ России по Челябинской области совместно с региональным следственным управлением в четверг был задержан замглавы Челябинска Извеков", - сказала собеседница агентства.
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Она уточнила, что причины задержания не поясняются, за информацией следует обращаться в следственное управление СКРФ по региону.
РИА Новости пока не удалось получить комментарий СУСК.
По данным сайта администрации города, Извеков родился 18 марта 1979 году в Увельском районе Челябинской области. С августа 2011 года до ноября 2015 года работал коммерческим директором, замдиректора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015 года до февраля 2020 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах, таких как "Айзет-Телеком Урал", "Ростелеком", "Ростех". На должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен 26 февраля 2020 года.
 
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