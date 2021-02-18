https://ria.ru/20210218/chelyabinsk-1597999255.html

В Челябинске задержали замглавы по экономическому развитию Извекова

В Челябинске задержали замглавы по экономическому развитию Извекова

Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:30

2021-02-18T13:30

2021-02-18T13:39

россия

ростех

ростелеком

челябинская область

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челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.Она уточнила, что причины задержания не поясняются, за информацией следует обращаться в следственное управление СКРФ по региону.РИА Новости пока не удалось получить комментарий СУСК.По данным сайта администрации города, Извеков родился 18 марта 1979 году в Увельском районе Челябинской области. С августа 2011 года до ноября 2015 года работал коммерческим директором, замдиректора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015 года до февраля 2020 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах, таких как "Айзет-Телеком Урал", "Ростелеком", "Ростех". На должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен 26 февраля 2020 года.

https://ria.ru/20210218/vzyatka-1597945972.html

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