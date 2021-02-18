https://ria.ru/20210218/chelyabinsk-1597999255.html
В Челябинске задержали замглавы по экономическому развитию Извекова
В Челябинске задержали замглавы по экономическому развитию Извекова
Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:30
2021-02-18T13:30
2021-02-18T13:39
россия
ростех
ростелеком
челябинская область
происшествия
челябинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597999512_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_ef7962ed1008c163b896caa72114be75.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 фев – РИА Новости. Задержан заместитель главы Челябинска по экономическому развитию Олег Извеков, сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ России по региону.Она уточнила, что причины задержания не поясняются, за информацией следует обращаться в следственное управление СКРФ по региону.РИА Новости пока не удалось получить комментарий СУСК.По данным сайта администрации города, Извеков родился 18 марта 1979 году в Увельском районе Челябинской области. С августа 2011 года до ноября 2015 года работал коммерческим директором, замдиректора челябинского филиала ОАО "Ростелеком". С ноября 2015 года до февраля 2020 года занимал руководящие посты в коммерческих структурах, таких как "Айзет-Телеком Урал", "Ростелеком", "Ростех". На должность заместителя главы города Челябинска по экономическому развитию и инвестициям назначен 26 февраля 2020 года.
https://ria.ru/20210218/vzyatka-1597945972.html
россия
челябинская область
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/12/1597999512_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_b9755003fb77c31c3d378f7d9746e021.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, ростелеком, челябинская область, происшествия, челябинск