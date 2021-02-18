https://ria.ru/20210218/chechnya-1597997359.html
В Кремле прокомментировали сообщения о внесудебных казнях в Чечне
В Кремле прокомментировали сообщения о внесудебных казнях в Чечне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о публикации в "Новой газете" материала о внесудебных казнях в Чечне к... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:21
2021-02-18T13:21
2021-02-18T13:21
россия
чеченская республика (чечня)
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о публикации в "Новой газете" материала о внесудебных казнях в Чечне к правоохранительным органам, отметив, что именно им заниматься предметным рассмотрением этой информации.Ранее издание опубликовало материал, в котором якобы собраны доказательства внесудебных казней в Чеченской Республике."Газетный материал в любом случае не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней. К самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона. Это наказывается по закону. В остальном это вопрос правоохранительных органов, в остальном сказать нечего. Материал доступен для всех наших правоохранительных органов и именно им уже заниматься рассмотрением предметным этой информации", - сказал Песков.
https://ria.ru/20210218/boeviki-1597943117.html
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россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, общество