https://ria.ru/20210218/chechnya-1597997359.html

В Кремле прокомментировали сообщения о внесудебных казнях в Чечне

В Кремле прокомментировали сообщения о внесудебных казнях в Чечне

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о публикации в "Новой газете" материала о внесудебных казнях в Чечне к... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:21

2021-02-18T13:21

2021-02-18T13:21

россия

чеченская республика (чечня)

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о публикации в "Новой газете" материала о внесудебных казнях в Чечне к правоохранительным органам, отметив, что именно им заниматься предметным рассмотрением этой информации.Ранее издание опубликовало материал, в котором якобы собраны доказательства внесудебных казней в Чеченской Республике."Газетный материал в любом случае не может являться и не может рассматриваться как доказательство неких внесудебных казней. К самому понятию внесудебных казней можно относиться только с точки зрения закона. Это наказывается по закону. В остальном это вопрос правоохранительных органов, в остальном сказать нечего. Материал доступен для всех наших правоохранительных органов и именно им уже заниматься рассмотрением предметным этой информации", - сказал Песков.

https://ria.ru/20210218/boeviki-1597943117.html

россия

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россия, чеченская республика (чечня), дмитрий песков, общество