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Суд продлил арест бизнесмена Быкова
Суд продлил арест бизнесмена Быкова
Железнодорожный суд Красноярска в очередной раз продлил арест красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве, сообщает пресс-служба Красноярского... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T14:05
2021-02-18T14:18
анатолий быков
красноярский алюминиевый завод
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский краевой суд
москва
происшествия
россия
красноярский край
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска в очередной раз продлил арест красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.В суде пояснили, что мера пресечения в отношении Быкова связана с делом об убийстве&nbsp; бизнесмена Андрея Неколова.Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html
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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд, москва, происшествия, россия, красноярский край

Суд продлил арест бизнесмена Быкова

14:05 18.02.2021 (обновлено: 14:18 18.02.2021)
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкБизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео
Бизнесмен Анатолий Быков, подозреваемый в организации двойного убийства в 1994 году, во время избрания меры пресечения в Красноярске. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / СК РФ
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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска в очередной раз продлил арест красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.

"Железнодорожным районным судом Красноярска было рассмотрено и удовлетворено ходатайство стороны следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Анатолия Петровича Быкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33 УК РФ, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (соучастие в убийстве). Суд продлил Быкову срок содержания под стражей на 2 месяца, а всего до 6 месяцев, то есть по 21 апреля 2021 года", - говорится в сообщении.

Анатолий Быков - РИА Новости, 1920, 12.12.2020
12 декабря 2020, 18:19
Полиция нашла укравших деньги со счетов бизнесмена Быкова
В суде пояснили, что мера пресечения в отношении Быкова связана с делом об убийстве  бизнесмена Андрея Неколова.
Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.
Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 24.11.2020
24 ноября 2020, 11:56
Племянницу красноярского бизнесмена Быкова обвинили в мошенничестве
Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.
 
Анатолий БыковКрасноярский алюминиевый заводСледственный комитет России (СК РФ)Красноярский краевой судМоскваПроисшествияРоссияКрасноярский край
 
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