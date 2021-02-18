https://ria.ru/20210218/bykov-1598010369.html

Суд продлил арест бизнесмена Быкова

Суд продлил арест бизнесмена Быкова

Железнодорожный суд Красноярска в очередной раз продлил арест красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве, сообщает пресс-служба Красноярского... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T14:05

2021-02-18T14:05

2021-02-18T14:18

анатолий быков

красноярский алюминиевый завод

следственный комитет россии (ск рф)

красноярский краевой суд

москва

происшествия

россия

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска в очередной раз продлил арест красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову по делу об убийстве, сообщает пресс-служба Красноярского краевого суда.В суде пояснили, что мера пресечения в отношении Быкова связана с делом об убийстве бизнесмена Андрея Неколова.Как сообщали СМИ, 41-летнего Неколова с огнестрельным ранением в голову нашли 18 января 2005 года в Центральном районе Красноярска. Долгое время преступление оставалось нераскрытым.Быков, возглавлявший в середине 1990-х годов совет директоров Красноярского алюминиевого завода, активно занимался политикой, избирался депутатом законодательного собрания Красноярского края. Он был задержан в октябре 2000 года и находился за решеткой до июня 2002 года. Мещанский районный суд Москвы признал Быкова виновным в организации покушения на убийство, незаконном приобретении и владении оружием и приговорил к 6,5 годам условно.Бизнесмена с криминальным прошлым 7 мая 2020 года задержали по подозрению в организации в 1994 году убийства двух членов его преступной группы. В конце мая Красноярский краевой суд отклонил апелляционную жалобу адвоката Быкова на решение Свердловского районного суда Красноярска об аресте бизнесмена до 4 июля. В конце июня Железнодорожный суд Красноярска продлил арест бизнесмена до 3 октября. СК РФ сообщил, что Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом.

https://ria.ru/20201212/biznesmen-1588934510.html

https://ria.ru/20201124/kriminal-1586049887.html

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анатолий быков, красноярский алюминиевый завод, следственный комитет россии (ск рф), красноярский краевой суд, москва, происшествия, россия, красноярский край