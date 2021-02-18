https://ria.ru/20210218/bogomolov-1598096106.html
Богомолов объяснил свою политическую позицию
Богомолов объяснил свою политическую позицию
Режиссер Константин Богомолов заявил, что не перестал быть либералом. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:27
2021-02-18T21:27
2021-02-18T21:28
россия
константин богомолов
европа
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что не перестал быть либералом.Манифест Богомолова "Похищение Европы 2.0" о новом "этическом рейхе" вызвал широкую полемику в СМИ и социальных сетях. Режиссера многие обвинили в том, что он внезапно "переобулся" и стал государственником.
https://ria.ru/20210211/bogomolov-1597075812.html
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