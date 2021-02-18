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Богомолов объяснил свою политическую позицию
Богомолов объяснил свою политическую позицию
Режиссер Константин Богомолов заявил, что не перестал быть либералом. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T21:27
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россия
константин богомолов
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что не перестал быть либералом.Манифест Богомолова "Похищение Европы 2.0" о новом "этическом рейхе" вызвал широкую полемику в СМИ и социальных сетях. Режиссера многие обвинили в том, что он внезапно "переобулся" и стал государственником.
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россия, константин богомолов, европа

Богомолов объяснил свою политическую позицию

21:27 18.02.2021 (обновлено: 21:28 18.02.2021)
 
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что не перестал быть либералом.
Манифест Богомолова "Похищение Европы 2.0" о новом "этическом рейхе" вызвал широкую полемику в СМИ и социальных сетях. Режиссера многие обвинили в том, что он внезапно "переобулся" и стал государственником.
Режиссер Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 17:48
Второй муж Собчак просит Россию вернуть ему Европу

"Я не считаю, что я перестал быть либералом. Я хочу подчеркнуть, что я считаю русских либералов не либералами, а на самом деле леваками", - сказал Богомолов в программе Тины Канделаки "Специальный гость" на канале RTVI.

 
РоссияКонстантин БогомоловЕвропа
 
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