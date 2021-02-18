https://ria.ru/20210218/bogomolov-1598096106.html

Богомолов объяснил свою политическую позицию

Богомолов объяснил свою политическую позицию

Режиссер Константин Богомолов заявил, что не перестал быть либералом. РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T21:27

2021-02-18T21:27

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россия

константин богомолов

европа

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МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Режиссер Константин Богомолов заявил, что не перестал быть либералом.Манифест Богомолова "Похищение Европы 2.0" о новом "этическом рейхе" вызвал широкую полемику в СМИ и социальных сетях. Режиссера многие обвинили в том, что он внезапно "переобулся" и стал государственником.

https://ria.ru/20210211/bogomolov-1597075812.html

россия

европа

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россия, константин богомолов, европа