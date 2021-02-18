https://ria.ru/20210218/boeviki-1597943117.html
Следствие установило боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году
Следствие установило боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году
Установлены личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских полицейских в 2000 году, сообщили в СК. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:11
2021-02-18T08:11
2021-02-18T12:14
чеченская республика (чечня)
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Установлены личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских полицейских в 2000 году, сообщили в СК.Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД. Все трое ранее судимы, сейчас с ними работают следователи.Двадцать девятого марта 2000 года установленные боевики и другие участники бандформирований — всего около 200 человек — атаковали автоколонну силовиков около чеченского села Джани-Ведено. В ней были местные военные и полицейские из Пермской области. Последние прибыли в республику для проведения спецоперации по восстановлению конституционного порядка.Бой продолжался около шести часов, погибли 33 полицейских, еще десятерых взяли в плен и впоследствии убили, 102 силовика пострадали.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/boeviki-1597224691.html
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чеченская республика (чечня), шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия