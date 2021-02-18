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Следствие установило боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году
Следствие установило боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году
Установлены личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских полицейских в 2000 году, сообщили в СК. РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T08:11
2021-02-18T12:14
чеченская республика (чечня)
шамиль басаев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Установлены личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских полицейских в 2000 году, сообщили в СК.Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД. Все трое ранее судимы, сейчас с ними работают следователи.Двадцать девятого марта 2000 года установленные боевики и другие участники бандформирований — всего около 200 человек — атаковали автоколонну силовиков около чеченского села Джани-Ведено. В ней были местные военные и полицейские из Пермской области. Последние прибыли в республику для проведения спецоперации по восстановлению конституционного порядка.Бой продолжался около шести часов, погибли 33 полицейских, еще десятерых взяли в плен и впоследствии убили, 102 силовика пострадали.
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чеченская республика (чечня), шамиль басаев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Следствие установило боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году

08:11 18.02.2021 (обновлено: 12:14 18.02.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Установлены личности трех боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, причастных к нападению на пермских полицейских в 2000 году, сообщили в СК.
Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника МВД. Все трое ранее судимы, сейчас с ними работают следователи.
Двадцать девятого марта 2000 года установленные боевики и другие участники бандформирований — всего около 200 человек — атаковали автоколонну силовиков около чеченского села Джани-Ведено.
В ней были местные военные и полицейские из Пермской области. Последние прибыли в республику для проведения спецоперации по восстановлению конституционного порядка.
Бой продолжался около шести часов, погибли 33 полицейских, еще десятерых взяли в плен и впоследствии убили, 102 силовика пострадали.
Сотрудники ФСБ России во время задержания подозреваемых в нападении на Республику Дагестан в августе 1999 года - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 15:17Сказано в эфире
Вне срока давности. Эксперт о задержании боевиков Басаева и Хаттаба
 
Чеченская республика (Чечня)Шамиль БасаевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
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