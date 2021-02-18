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Бронзовая пара влюбленных в Благовещенске вызвала споры в Сети
Бронзовая пара влюбленных в Благовещенске вызвала споры в Сети
Установленная ко Дню всех влюбленных в парке "Дружба" в Благовещенске бронзовая скульптура вызвала дискуссию о стандартах красоты, слишком худых, по мнению... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T15:20
2021-02-18T18:05
россия
благовещенск
красноярск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев — РИА Новости. Установленная ко Дню всех влюбленных в парке "Дружба" в Благовещенске бронзовая скульптура вызвала дискуссию о стандартах красоты, слишком худых, по мнению пользователей соцсетей, влюбленных сравнивают с узниками концлагеря.В соцсетях пару влюбленных сравнивают с россиянами, выживающими на МРОТ, называют "двумя канцелярскими скрепками", "крепышами Бухенвальда", "родственниками Аленки из Воронежа". Защитники скульптуры называют ее стильной, оригинальной, необычной и напоминают, что "искусство не должно нравиться всем".Руководитель общественно-культурного центра (ОКЦ) Благовещенска, в ведении которого находится парк "Дружба", Надежда Багрова рассказала РИА Новости, что спокойно относится к критике новой малой архитектурной формы. По ее словам, споры вокруг бронзовых влюбленных отвлекли горожан от пандемии коронавируса.Собеседница агентства добавила, что малую архитектурную форму изготовили на заводе в Красноярске, в парке уже установлен дракон, выполненный на этом же предприятии.
https://ria.ru/20210217/fedor-1597830223.html
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россия, благовещенск, красноярск

Бронзовая пара влюбленных в Благовещенске вызвала споры в Сети

15:20 18.02.2021 (обновлено: 18:05 18.02.2021)
 
© Фото : @parkdrujby_blg/InstagramСкульптура "Влюбленная пара" в парке "Дружбы" в Благовещенске
Скульптура Влюбленная пара в парке Дружбы в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Фото : @parkdrujby_blg/Instagram
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев — РИА Новости. Установленная ко Дню всех влюбленных в парке "Дружба" в Благовещенске бронзовая скульптура вызвала дискуссию о стандартах красоты, слишком худых, по мнению пользователей соцсетей, влюбленных сравнивают с узниками концлагеря.
В соцсетях пару влюбленных сравнивают с россиянами, выживающими на МРОТ, называют "двумя канцелярскими скрепками", "крепышами Бухенвальда", "родственниками Аленки из Воронежа". Защитники скульптуры называют ее стильной, оригинальной, необычной и напоминают, что "искусство не должно нравиться всем".
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Руководитель общественно-культурного центра (ОКЦ) Благовещенска, в ведении которого находится парк "Дружба", Надежда Багрова рассказала РИА Новости, что спокойно относится к критике новой малой архитектурной формы. По ее словам, споры вокруг бронзовых влюбленных отвлекли горожан от пандемии коронавируса.

"Весь последний год все говорят про COVID-19, а сейчас спорят о паре влюбленных. О вкусах, как говорится, не спорят, так или иначе это привлекает внимание к городу, к парку "Дружба". Спрашивают, почему изобразили такую худую пару. Все мы когда-то были молоды, стройны, эта скульптура — возможность вспомнить себя, зарождающиеся чувства. Девушка изображена не рядом с молодым человеком, чтобы показать, что их отношения только начинаются, то есть она и рядом, и далеко от юноши", — объяснила Багрова задумку композиции.

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Собеседница агентства добавила, что малую архитектурную форму изготовили на заводе в Красноярске, в парке уже установлен дракон, выполненный на этом же предприятии.

"Уже появились видео горожан в соцсетях, которые специально посетили парк, чтобы посмотреть фигуру. В планах установить в парке фигуры кота, мальчика с рыбкой и дедушку с рыбкой. Фигуры будут в традиционном стиле, самый обычный дедушка, мальчик, кот и рыба", — добавила Багрова.

 
РоссияБлаговещенскКрасноярск
 
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