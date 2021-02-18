https://ria.ru/20210218/blagoveschensk-1598030089.html

Бронзовая пара влюбленных в Благовещенске вызвала споры в Сети

Бронзовая пара влюбленных в Благовещенске вызвала споры в Сети

Установленная ко Дню всех влюбленных в парке "Дружба" в Благовещенске бронзовая скульптура вызвала дискуссию о стандартах красоты, слишком худых, по мнению... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T15:20

2021-02-18T15:20

2021-02-18T18:05

россия

благовещенск

красноярск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 фев — РИА Новости. Установленная ко Дню всех влюбленных в парке "Дружба" в Благовещенске бронзовая скульптура вызвала дискуссию о стандартах красоты, слишком худых, по мнению пользователей соцсетей, влюбленных сравнивают с узниками концлагеря.В соцсетях пару влюбленных сравнивают с россиянами, выживающими на МРОТ, называют "двумя канцелярскими скрепками", "крепышами Бухенвальда", "родственниками Аленки из Воронежа". Защитники скульптуры называют ее стильной, оригинальной, необычной и напоминают, что "искусство не должно нравиться всем".Руководитель общественно-культурного центра (ОКЦ) Благовещенска, в ведении которого находится парк "Дружба", Надежда Багрова рассказала РИА Новости, что спокойно относится к критике новой малой архитектурной формы. По ее словам, споры вокруг бронзовых влюбленных отвлекли горожан от пандемии коронавируса.Собеседница агентства добавила, что малую архитектурную форму изготовили на заводе в Красноярске, в парке уже установлен дракон, выполненный на этом же предприятии.

https://ria.ru/20210217/fedor-1597830223.html

https://ria.ru/20201222/pamyatnik-1590480034.html

россия

благовещенск

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, благовещенск, красноярск