https://ria.ru/20210218/bitkoin-1597980271.html
Биткоин продолжит рост к более высоким значениям, считает эксперт
Биткоин продолжит рост к более высоким значениям, считает эксперт
Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:04
2021-02-18T12:04
2021-02-18T12:04
арсений поярков
илон маск
tesla motors
госдума рф
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:3282:1847_1920x0_80_0_0_9570d390597ad26fb28969874376aa2c.jpg
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Накануне, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.35 мск стоимость биткоина растёт на 1,94%, до 52 057 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 1,36%, до 51 681 доллара. Динамика приводится за сутки."Одно дело, когда он растет с 1 доллара до 10 долларов - это рост в 10 раз. А когда он растет с 50 тысяч до 60 тысяч - это рост всего лишь на пару десятков процентов. Поэтому, в абсолютных цифрах это выглядит впечатляюще, а в относительных это не такие высокие доходности", - добавил эксперт.Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.
https://radiosputnik.ria.ru/20210217/bitkoin-1597815311.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151379/55/1513795515_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c422fa648c581aec53aa8db4e8886754.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
арсений поярков, илон маск, tesla motors, госдума рф, экономика
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости.
Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы
по цифровой экономике Арсений Поярков
.
Накануне, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.35 мск стоимость биткоина растёт на 1,94%, до 52 057 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 1,36%, до 51 681 доллара. Динамика приводится за сутки.
"Биткоин пробил отметку в 50 тысяч долларов, и теперь его мало что может остановить от движения ещё выше. Потому что 50 тысяч - это был психологически важный барьер, и дальше он устремится к более высоким значениям", - сказал Поярков.
"Одно дело, когда он растет с 1 доллара до 10 долларов - это рост в 10 раз. А когда он растет с 50 тысяч до 60 тысяч - это рост всего лишь на пару десятков процентов. Поэтому, в абсолютных цифрах это выглядит впечатляюще, а в относительных это не такие высокие доходности", - добавил эксперт.
Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском
компания Tesla
сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.