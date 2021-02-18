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Биткоин продолжит рост к более высоким значениям, считает эксперт
Биткоин продолжит рост к более высоким значениям, считает эксперт
Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T12:04
2021-02-18T12:04
арсений поярков
илон маск
tesla motors
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Накануне, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.35 мск стоимость биткоина растёт на 1,94%, до 52 057 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 1,36%, до 51 681 доллара. Динамика приводится за сутки."Одно дело, когда он растет с 1 доллара до 10 долларов - это рост в 10 раз. А когда он растет с 50 тысяч до 60 тысяч - это рост всего лишь на пару десятков процентов. Поэтому, в абсолютных цифрах это выглядит впечатляюще, а в относительных это не такие высокие доходности", - добавил эксперт.Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.
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арсений поярков, илон маск, tesla motors, госдума рф, экономика

Биткоин продолжит рост к более высоким значениям, считает эксперт

12:04 18.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБиткоин
Биткоин - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
Накануне, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.35 мск стоимость биткоина растёт на 1,94%, до 52 057 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 1,36%, до 51 681 доллара. Динамика приводится за сутки.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
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"Биткоин пробил отметку в 50 тысяч долларов, и теперь его мало что может остановить от движения ещё выше. Потому что 50 тысяч - это был психологически важный барьер, и дальше он устремится к более высоким значениям", - сказал Поярков.
"Одно дело, когда он растет с 1 доллара до 10 долларов - это рост в 10 раз. А когда он растет с 50 тысяч до 60 тысяч - это рост всего лишь на пару десятков процентов. Поэтому, в абсолютных цифрах это выглядит впечатляюще, а в относительных это не такие высокие доходности", - добавил эксперт.
Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.
Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.
 
Арсений ПоярковИлон МаскTesla motorsГосдума РФЭкономика
 
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