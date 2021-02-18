https://ria.ru/20210218/bitkoin-1597980271.html

Биткоин продолжит рост к более высоким значениям, считает эксперт

Биткоин продолжит рост к более высоким значениям, считает эксперт

Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T12:04

2021-02-18T12:04

2021-02-18T12:04

арсений поярков

илон маск

tesla motors

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Самая популярная криптовалюта, биткоин, после преодоления психологической отметки в 50 тысяч долларов продолжит расти до более высоких значений, заявил РИА Новости глава аналитического центра "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.Накануне, 17 февраля, стоимость биткоина в очередной раз преодолела исторический максимум, показатель поднялся выше психологической отметки в 52 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 11.35 мск стоимость биткоина растёт на 1,94%, до 52 057 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин растет на 1,36%, до 51 681 доллара. Динамика приводится за сутки."Одно дело, когда он растет с 1 доллара до 10 долларов - это рост в 10 раз. А когда он растет с 50 тысяч до 60 тысяч - это рост всего лишь на пару десятков процентов. Поэтому, в абсолютных цифрах это выглядит впечатляюще, а в относительных это не такие высокие доходности", - добавил эксперт.Биткоин начал взлетать в цене в декабре. В итоге криптовалюта 16 декабря превысила исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его более чем вдвое.Активный рост стоимости криптовалюты возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого сообщения стоимость биткоина превысила достигнутый в январе уровень в 41 950 долларов и с тех пор снова неоднократно обновляла исторические рекорды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/bitkoin-1597815311.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

арсений поярков, илон маск, tesla motors, госдума рф, экономика