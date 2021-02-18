В Алтайском крае дети получили переломы на "авторских" занятиях на батуте
БАРНАУЛ, 18 фев- РИА Новости. "Авторские" занятия по батутной акробатике закончились для четверых детей переломами позвоночника, рук и ног в Алтайском крае, уголовное дело в отношении директора центра и тренера передают в суд, сообщают в региональной прокуратуре.
"Заместитель прокурора Алтайского края Дмитрий Губанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "МС-Фестиваль" и тренера-преподавателя по батутной акробатике. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, гендиректор "МС-Фестиваль" брал на работу в спортивный центр тренерами по батутной акробатике людей, которые не имели необходимого образования и навыков. Именно они должны были проводить занятия для детей.
"Также на работу в спортивный комплекс без оформления трудовых отношений был принят 25-летний местный житель. Он в отсутствие специального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике проводил тренировки с детьми по авторским программам, не соответствующие нормативам для данного вида спорта", - сообщают в прокуратуре.
Следователи пришли к выводу, что занятия в центре проходили с нарушениями спортивных стандартов. В итоге травмы получили 4 ребенка возрастом от 5 до 12 лет.
"У детей были диагностированы переломы конечностей и позвоночника, что повлекло причинение среднего и тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
После вручения гендиректору и тренеру копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.