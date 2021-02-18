Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210218/batut-1598000174.html
В Алтайском крае дети получили переломы на "авторских" занятиях на батуте
В Алтайском крае дети получили переломы на "авторских" занятиях на батуте
"Авторские" занятия по батутной акробатике закончились для четверых детей переломами позвоночника, рук и ног в Алтайском крае, уголовное дело в отношении... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T13:33
2021-02-18T13:33
алтайский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
БАРНАУЛ, 18 фев- РИА Новости. "Авторские" занятия по батутной акробатике закончились для четверых детей переломами позвоночника, рук и ног в Алтайском крае, уголовное дело в отношении директора центра и тренера передают в суд, сообщают в региональной прокуратуре.По версии следствия, гендиректор "МС-Фестиваль" брал на работу в спортивный центр тренерами по батутной акробатике людей, которые не имели необходимого образования и навыков. Именно они должны были проводить занятия для детей.Следователи пришли к выводу, что занятия в центре проходили с нарушениями спортивных стандартов. В итоге травмы получили 4 ребенка возрастом от 5 до 12 лет.После вручения гендиректору и тренеру копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.
https://realty.ria.ru/20210218/naled-1597996928.html
https://ria.ru/20210217/sobaka-1597826215.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алтайский край, происшествия

В Алтайском крае дети получили переломы на "авторских" занятиях на батуте

13:33 18.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 18 фев- РИА Новости. "Авторские" занятия по батутной акробатике закончились для четверых детей переломами позвоночника, рук и ног в Алтайском крае, уголовное дело в отношении директора центра и тренера передают в суд, сообщают в региональной прокуратуре.
"Заместитель прокурора Алтайского края Дмитрий Губанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "МС-Фестиваль" и тренера-преподавателя по батутной акробатике. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. "б", "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.
Врач скорой помощи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
13:21
Казанец получил травмы упавшей с крыши наледью
По версии следствия, гендиректор "МС-Фестиваль" брал на работу в спортивный центр тренерами по батутной акробатике людей, которые не имели необходимого образования и навыков. Именно они должны были проводить занятия для детей.
"Также на работу в спортивный комплекс без оформления трудовых отношений был принят 25-летний местный житель. Он в отсутствие специального образования и спортивной подготовки по батутной акробатике проводил тренировки с детьми по авторским программам, не соответствующие нормативам для данного вида спорта", - сообщают в прокуратуре.
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
Вчера, 12:58
На Ямале полицейский застрелил хаски, покусавшую семерых детей
Следователи пришли к выводу, что занятия в центре проходили с нарушениями спортивных стандартов. В итоге травмы получили 4 ребенка возрастом от 5 до 12 лет.
"У детей были диагностированы переломы конечностей и позвоночника, что повлекло причинение среднего и тяжкого вреда здоровью", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
После вручения гендиректору и тренеру копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.
 
Алтайский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:06Худрук МХТ имени Чехова назвал Мягкова уникальным артистом
14:05Суд продлил арест бизнесмена Быкова
14:01На Колыме смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
14:00Официальный курс евро на пятницу снизился до 88,87 рубля
13:58Глава МИД Филиппин заявил о готовности "доверить свою жизнь" "Спутнику V"
13:57В Москве пассажир такси избил водителя за просьбу надеть маску
13:56Доказано существование новой экзотической формы льда
13:55Пользователи "Яндекса" сообщили о сбоях
13:55В Новосибирской области три человека погибли при пожаре в дачном доме
13:53Голикова назвала Мягкова душой всеми любимых фильмов
13:53Путин оценил принятые меры по локализации паводков и пожаров в 2020 году
13:50Путин обсудил с членами Совбеза ликвидацию последствий паводков
13:48Путин призвал совершенствовать систему оповещения о ЧС
13:43Прощание с Андреем Мягковым пройдет в МХТ им. Чехова
13:41В Ленинградской области полицейские спасли пенсионеров и собаку из пожара
13:36СК выяснит, почему водитель маршрутки высадил школьника в -17 в Смоленске
13:35Читатели польского СМИ выступили за вакцинацию "Спутником V"
13:35Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Андрея Мягкова
13:35Кравчук объяснил, зачем общался с главой ДНР на российском телевидении
13:34В Петербурге зафиксировали самую низкую температуру за последние пять лет
Лента новостейМолния