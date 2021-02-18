https://ria.ru/20210218/batut-1598000174.html

В Алтайском крае дети получили переломы на "авторских" занятиях на батуте

В Алтайском крае дети получили переломы на "авторских" занятиях на батуте

"Авторские" занятия по батутной акробатике закончились для четверых детей переломами позвоночника, рук и ног в Алтайском крае, уголовное дело в отношении... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T13:33

2021-02-18T13:33

2021-02-18T13:33

алтайский край

происшествия

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БАРНАУЛ, 18 фев- РИА Новости. "Авторские" занятия по батутной акробатике закончились для четверых детей переломами позвоночника, рук и ног в Алтайском крае, уголовное дело в отношении директора центра и тренера передают в суд, сообщают в региональной прокуратуре.По версии следствия, гендиректор "МС-Фестиваль" брал на работу в спортивный центр тренерами по батутной акробатике людей, которые не имели необходимого образования и навыков. Именно они должны были проводить занятия для детей.Следователи пришли к выводу, что занятия в центре проходили с нарушениями спортивных стандартов. В итоге травмы получили 4 ребенка возрастом от 5 до 12 лет.После вручения гендиректору и тренеру копии обвинительного заключения уголовное дело направят в суд.

https://realty.ria.ru/20210218/naled-1597996928.html

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алтайский край

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2021

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алтайский край, происшествия