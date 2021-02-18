https://ria.ru/20210218/bashmet-1598086716.html

В Сочи открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

В Сочи открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Сочи в четверг, программа фестиваля, несмотря на ограничения, будет насыщенной, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T19:53

2021-02-18T19:53

2021-02-18T20:27

культура

россия

константин хабенский

юрий башмет

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СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Сочи в четверг, программа фестиваля, несмотря на ограничения, будет насыщенной, сообщил журналистам исполнительный директор художественного форума Дмитрий Гринченко.В этом году из-за пандемии открытие фестиваля оказалось под угрозой. Организаторы рассматривали альтернативные сроки проведения.В этом году зимний фестиваль искусств покажет сразу девять премьер в разных жанрах. В программе участвуют лучшие мастера как из России, так и из других стран. По словам арт-директора Юрия Башмета, основное достижение художественного форума - это рождение новых мировых шедевров современного музыкального и театрального искусства.Традиционно уже пять лет основную программу предваряет спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". В пятницу 19 февраля зрителей ждет большой гала-концерт открытия фестиваля. В нем вместе с маэстро выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также всемирно известные солисты из России, Швейцарии и Великобритании.Официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Сочи выступает РИА Новости.

https://ria.ru/20200213/1564679391.html

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культура, россия, константин хабенский, юрий башмет