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В Сочи открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
В Сочи открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета
Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Сочи в четверг, программа фестиваля, несмотря на ограничения, будет насыщенной, сообщил журналистам... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T19:53
2021-02-18T20:27
культура
россия
константин хабенский
юрий башмет
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СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Сочи в четверг, программа фестиваля, несмотря на ограничения, будет насыщенной, сообщил журналистам исполнительный директор художественного форума Дмитрий Гринченко.В этом году из-за пандемии открытие фестиваля оказалось под угрозой. Организаторы рассматривали альтернативные сроки проведения.В этом году зимний фестиваль искусств покажет сразу девять премьер в разных жанрах. В программе участвуют лучшие мастера как из России, так и из других стран. По словам арт-директора Юрия Башмета, основное достижение художественного форума - это рождение новых мировых шедевров современного музыкального и театрального искусства.Традиционно уже пять лет основную программу предваряет спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". В пятницу 19 февраля зрителей ждет большой гала-концерт открытия фестиваля. В нем вместе с маэстро выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также всемирно известные солисты из России, Швейцарии и Великобритании.Официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Сочи выступает РИА Новости.
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культура, россия, константин хабенский, юрий башмет

В Сочи открылся Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета

19:53 18.02.2021 (обновлено: 20:27 18.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Художественный руководитель, музыкант Юрий Башмет на репетиции концерта на Мамаевом кургане, посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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СОЧИ, 18 фев - РИА Новости. Зимний фестиваль искусств Юрия Башмета открылся в Сочи в четверг, программа фестиваля, несмотря на ограничения, будет насыщенной, сообщил журналистам исполнительный директор художественного форума Дмитрий Гринченко.

"Программа фестиваля, несмотря на все сложности, все такая же насыщенная. Да, у нас, конечно, есть ограничения по публике в зале. Но мне кажется, важней, что публика в залах будет", - сказал Гринченко.

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В этом году из-за пандемии открытие фестиваля оказалось под угрозой. Организаторы рассматривали альтернативные сроки проведения.

"Для нас самое ценное, что реально фестиваль в этом году проходит. Потому что еще в ноябре мы обсуждали и в Москве, и в Сочи, и в Краснодаре, не стоит ли его подвинуть на март, может быть, на апрель, может быть, на июнь, может быть, перенести на осень. Мы с Юрием Абрамовичем (Башметом – ред.) на этот счет советовались и пришли к выводу, что нет. Все-таки зимний фестиваль должен быть зимой, иначе он теряет свой невероятный колорит", - сообщил исполнительный директор форума.

В этом году зимний фестиваль искусств покажет сразу девять премьер в разных жанрах. В программе участвуют лучшие мастера как из России, так и из других стран. По словам арт-директора Юрия Башмета, основное достижение художественного форума - это рождение новых мировых шедевров современного музыкального и театрального искусства.
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"В каждом фестивале рождаются новые произведения, которые звучат в мире впервые именно в Сочи. И именно сочинский фестиваль может отличаться от других фестивалей искусств именно премьерами", - сказал Башмет.

Традиционно уже пять лет основную программу предваряет спектакль "Не покидай свою планету" с участием Константина Хабенского, Юрия Башмета и камерного ансамбля "Солисты Москвы". В пятницу 19 февраля зрителей ждет большой гала-концерт открытия фестиваля. В нем вместе с маэстро выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр, а также всемирно известные солисты из России, Швейцарии и Великобритании.
Официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Сочи выступает РИА Новости.
 
КультураРоссияКонстантин ХабенскийЮрий Башмет
 
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