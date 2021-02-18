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Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году
Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году
Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА"... РИА Новости, 18.02.2021
2021-02-18T00:36
2021-02-18T10:17
россия
эксперт ра
эльвира набиуллина
москва
экономика
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.Эксперты считают, что в этом году сектор может консолидироваться, в частности, из-за ухода с рынка неэффективных банков и их поглощения более крупными игроками. Также небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.Таким образом, индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, но не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики, заключили аналитики.
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россия, эксперт ра, эльвира набиуллина, москва, экономика

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

00:36 18.02.2021 (обновлено: 10:17 18.02.2021)
 
© Depositphotos / Pavel LosevskyПосетители в отделении банка
Посетители в отделении банка - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
© Depositphotos / Pavel Losevsky
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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.
Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.

"Значение индекса на уровне 91 процента на 1 января 2021 года означает, что до 33 кредитных организаций (девять процентов расчетной базы индекса) на горизонте 2021 года находятся в зоне повышенного риска", — говорится в отчете.

Эксперты считают, что в этом году сектор может консолидироваться, в частности, из-за ухода с рынка неэффективных банков и их поглощения более крупными игроками. Также небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.
Таким образом, индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, но не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики, заключили аналитики.
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РоссияЭксперт РАЭльвира НабиуллинаМоскваЭкономика
 
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