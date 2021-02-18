https://ria.ru/20210218/banki-1597934601.html

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

Более 30 российских банков могут потерять лицензию в 2021 году

Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА"... РИА Новости, 18.02.2021

2021-02-18T00:36

2021-02-18T00:36

2021-02-18T10:17

россия

эксперт ра

эльвира набиуллина

москва

экономика

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МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Более 30 кредитных организаций могут потерять лицензию в 2021 году, свидетельствует индекс здоровья банковского сектора рейтингового агентства "Эксперт РА". Исследование отражает мнение компании о доле банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев.Отмечается, что риск связан с оттоком средств россиян из вкладов и не восстановившейся после пандемии экономики.Эксперты считают, что в этом году сектор может консолидироваться, в частности, из-за ухода с рынка неэффективных банков и их поглощения более крупными игроками. Также небольшие кредитные организации без определенной бизнес-модели и рыночной ниши начнут сами аннулировать лицензии.Таким образом, индекс здоровья банковского сектора продолжит укрепляться, но не проявит высоких темпов роста до полного восстановления экономики, заключили аналитики.

https://ria.ru/20210217/bank-1597887923.html

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россия, эксперт ра, эльвира набиуллина, москва, экономика